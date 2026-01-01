Danas pretežno sunčano i hladno
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, jutro će biti jako hladno, u kontinentalnim predjelima umjeren do jak, a na primorju ponegdje slab mraz.
Duvaće salb vjetar promjenljivog smjera, tokom noći mjestimično umjeren južni.
Jutarnja temperatura vazduha od minus 14 do jedan, najviša dnevna od nula do devet stepeni
U Podgorici ujutru umjeren mraz, tokom dana pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko -5, najviša dnevna 6 stepeni.