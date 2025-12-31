Jutarnja temperatura vazduha od minus 11 do tri, najviša dnevna od minus osam do osam stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima.

Kako navode iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana ili tokom noći u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha od minus 11 do tri, najviša dnevna od minus osam do osam stepeni.

Podgorica: Sunčano. Vjetar umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna oko 7 stepeni.