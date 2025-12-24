Zbog planiranih radova na mreže danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulica u više gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, ulica Vukosave Božović, Ulica Antona Čehova, Ulica Nikole Lopičića, dio ulice Veljka Jankovića i dio ulice Orijenske, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, dio Donjih Kokota, dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, dio Farmaka, Farmaci oko Škole, dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Spuža, dio Frutka.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Novog Sela.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica, Trešnjica, Vonjin Do, Ul. Krsta Kostića, Ul. Put pored Bistrice, Ul. Puniše Lalatovića, Ul. Radojice Mijuškovića, Ul. Nikca od Rovina, Bulevar 13. Jul, dio Mrkošnice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Kovači.

Budva

– u terminu od 10 do 13 sati: dio naselja : Ivanovići, Ive Lole Ribara, Sremskog Fronta.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Pinješa – ulica Ivana Milutinovića.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Seoce, selo Sjenožeta.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Šekular, selo Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Poda, Trubina, Pašića polje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica (središnji dio naselja), Zaton, Rijeka, Ćukovac, Bistrica, Zaton-Klinac.

– u terminu od 14 do 17 sati: Potkrajci.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Konzum TS 35/10 kV ‘Manastir Morača’ (Manastir Morača, Rovca, Crkvine, Prekobrđe, Gornja Morača).

– u terminu od 08 do 16 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Paljevine, mHE ‘Paljevinska’, Ski centar ‘1450’, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Jasenova, Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Traforeon ‘Vatrogasno’, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Čuklin, Gostilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Bor, Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica (Kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Centralni dio-Sela Ponor, sela: Vrševo i Azane, dsio sela Tucanje, dio sela Petnjica-zaseok Johovica, selo Godočelje, Vrševo i Azane.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Zabrnjica, Nange, Prašica, Mrčevo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Selo Velika-Zaseok Potkraj.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Sređani i dio sela Seošnica.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a.