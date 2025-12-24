Danas oblačno sa kišom, na sjeveru snijeg

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danasće biti pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu kišu u nižim predjelima i slab snijeg ili susnježicu u višim planinskim predjelima na sjeveru.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u drugom dijelu dana padavine će uglavnom prestati, a u južnim oblastima se očekuje i djelimično razvedravanje.

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do 11, najviša dnevna od tri do 15 stepeni.