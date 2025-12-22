Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više crnogorskih gradova, saopštili su iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica

-u terminu od 08 do 17 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Dahne i Dajbabe,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,Ulica Raka Mugoše, dio Goljemada,Zagora,Ulica Vukosave Božović, Ulica Antona Čehova, Ulica Nikole Lopičića, dio ulice Veljka Jankovića i dio ulice Orijenske, dio Bera,Dio MedunaUlica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke,Naselje oko nekadašnjeg Elastika, Ulica Pohorska i Pljevaljska, Dio stare Zlatice ulica Primorska,dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića.

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Dio Spuža, dio Grlića.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Trešnjica.

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno,Crkvičko Polje.

Budva

-u terminu od 08 do 13:30 sati: dio naselja Buljarica Centar.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: komplet naselje Oćas i Komina.

-u terminu od 08 do 15 sati: Koštanjca i Dragovići.

Ulcinj

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Đerana iza Doma Zdravlja

-u terminu od 09 do 15 sati:Naselje Fraskanjel

-u terminu od 08:30 do 13 sati: dio naselja Bratica kod objekta Tulla

Kotor

-u terminu od 08 do 12 sati: dio starog grada – trg kod zatvora

-u terminu od 09 do 10:30 sati: Zagora- Grbalj

-u terminu od 10:40 do 12:30 sati: Kovači, Trešnjica, Višnjeva

-u terminu od 08 do 15 sati: Radanovići, Ukropci, Pobrđe, Šišići, Vranovići, Lješevići, Mrvica, Bigova, Garaže Magud, Kordić, Dub, Mirac, Nalježići, Pelinovo, Odže, Koložun – prekidi u napajanju do 30 min tokom izvođenja radova.

Herceg Novi

-u terminu od 09 do 13 sati:Potrošači oko Trafostanice 110/35 na Podima.

-u terminu od 08 do 09 sati: Zgrada Solemar, dio potrošača oko Parka u Igalu.

-u terminu od 09:30 do 10:15 sati:Potrošači u Njegoševoj od Parka do Gradske kafane, potrošači na šetalištu oko Jahting kluba Ulice Njegoševa i šetalište V Danica, Trg Maršala Tita – periodična isključenja u terminu izvođenja raova.

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati:dio potrošača u naseljima Češljar i Radoševići.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik, potrošačaSelo Rudo Brdo.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Planinski prevoj Lokve, dio sela Šekular.

-u terminu od 10 do 10:30 sati: Uže gradsko jezgro: ul.8 crnogorske brigade, ul. Miljana Vukova i trg 21 jul, dio ul. Miloša Mališića, tržni centar- Njegošev trg, Osnovni sud i tužilaštvo, zgrada Opštine Berane, TK centar, Dječji vrtić.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati:Zaton, Cerovo, Crhalj, Lećevišta,Rasovo,Lozna, Zaton, Ramčina, Ostrelj, Ribarevine, Barice, Jabucno, Brčve.

-u terminu od 09 do 11 sati: Vinilpast, Lelo, Sutivan, Njegnjevo, Oluje, Gubavač, Bistrica, Kukulje, Sela, Kanje, Dobrinje, Milovo

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Krušev Lug, Kos.

-u terminu od 09 do 15 sati:Ski centar 1600, Tunel Klisura, RDC Zekova Glava, mHE Paljevinska rijeka.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Podbišće, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina,Čuklin.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: dio sela Kruševo zaseok Višnjevo.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor, selo Orahovo.

Plav

-u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Velika-Zaseok Potkraj.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio ulice 30 Septembar dio ulice Maršala Tita, dio sela Bralići.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su iz CEDIS-a.