Izvor: MONDO

Građane Podgorice proteklih dana potresla je vijest o mogućnosti da dvanaestogodišnji Miodrag Mihajlović ostane bez svog terapijskog psa Meda – jedinog oslonca koji mu pomaže da se nosi sa gubitkom oca. Slučaj je izazvao snažne emocije, brojne reakcije javnosti i otvorio pitanje granica između administrativnih procedura i ljudskosti.

Medo, mali bišon, u porodicu Mihajlović stigao je po preporuci psihologa, kao terapijska podrška dječaku koji je nakon porodične tragedije prolazio kroz težak emotivni period. Međutim, zbog prijava jednog od stanara zgrade na račun navodnog učestalog laveža, Komunalna inspekcija donijela je rješenje o oduzimanju psa, a administrativno izvršenje bilo je zakazano za 23. decembar.

Vijest da bi dječaku mogao biti oduzet pas koji mu pomaže da prebrodi tugu izazvala je ogorčenje i solidarnost širom grada. Građani, aktivisti za zaštitu životinja i brojni sugrađani najavili su da će stati uz porodicu Mihajlović i spriječiti sprovođenje rješenja, poručujući da Medo nije problem, već dio terapije i emotivne stabilnosti djeteta.

U jeku burnih reakcija, oglasio se gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, koji je zatražio od Uprave za inspekcijske poslove obustavu izvršenja rješenja o oduzimanju psa. Iz njegovog kabineta saopšteno je da je, imajući u vidu specifičnost slučaja i osjetljivost situacije, data instrukcija da se postupak zaustavi, naročito jer se uskoro očekuje usvajanje nove Odluke o kućnim ljubimcima i napuštenim životinjama.

Time je, makar privremeno, stavljena tačka na neizvjesnost koja je danima opterećivala porodicu. Medo ostaje kod kuće – uz Miodraga. Odluka gradonačelnika doživljena je kao poruka da institucije mogu i treba da pokažu razumijevanje, posebno kada su u pitanju djeca i njihovo mentalno zdravlje.

Ovaj slučaj otvorio je i širu raspravu o načinu postupanja nadležnih organa, ali i o potrebi da se propisi primjenjuju uz uvažavanje životnih okolnosti. Za sada, Podgorica je pokazala da empatija može pobijediti hladnu administraciju – a Medo ostaje tamo gdje mu je mjesto.