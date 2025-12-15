Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio stare Zlatice, ulica Primorska, dio Goljemada, Zagora, Kosovska ulica, dio Igmanske, dio Vardarske i dio ulice Španskih boraca, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Zgrada u ulica Milana Raičkovića i naselje oko nje, Naselje iza Škole Sutjeska, Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila, Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke, Ulica Lješkopoljska i Dr. Anta Gvozdenovića, Ulica Gojka Radonjića preko puta Hotela Nikić, Dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića, Zgrade u Ulica 13 jul preko puta Redakcije Dan.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

– u terminu od 09 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Vranjina.

– u terminu od 10 do 15 sati: dio Beglaka i Šušunja.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 11 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići.

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Slap Zete, dio Zagroka.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dio Komunice.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Dubovik, Petrov Do i Milijevići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Raspuće, Lukovo, Ul. VI Crnogorske, dio Rudog Polja, Integralovo naselje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Koštanjca i Dragovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači Utjehe.

Budva

– u terminu od 08 do 17 sati: djelovi naselja: Vrh Lazi, Grđevica, Podostrog, Mendule i Maine.

– u terminu od 09 do 13:30 sati: Dio naselja Buljarica Centar.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Ulcinjske Krute, Komunalno, dio prema Kodrama i Okov, Dom kulture i objekti u blizini, Meterizi, ul. Vida Matanovića, Pinješ 2, dio Kosovske ulice, Vojne zgrade i ul, Mirka Srzentića, Igmanske Zgrade, Lovćen banka i ulica prema Intersportu, IDEA i CKB banka, Zgrade Solidarnosti i objekti u blizini.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Bratica kod objekta Tula.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Muo: potez od Magacina do vojnih objekata, Hotel “Splendido”, naselje oko palate “Tre Sorele”, Prčanj: centar, zgrade iznad crkve Sv. Petra, zgrade “Lekić”, Šarena Gomila, Jerovica, Markov Rt, Vrmac – Hotel Hilton, i okolina, kompleks zgrada iznad odmaralista Rivijera, naselje od Trojstva do šanka “Oskar”, Stoliv – prekidi u napajanju do 30 min u periodu izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 13 sati: naselje od Trojstva do šanka Oskar.

– u terminu od 11 do 15 sati: Autokamp, Vrbice, Opareni Brijeg, Zgrade “Buena vista” i objekti iznad.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača u naselju Travunija i oko firma BiroKonto.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio potrošača u naselju oko Crkve u Mojdežu.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, dio sela Šekular, Novo naselje, Fudbalski stadion, Sportska sala, Ulice: Čukarička, Gornoseljska, Jovana Cvijića I dio ulica: 29 novembar i Teramska.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Rasadnik (zgrada ‘Prosvjete’)

Rasovo (dio naselja oko semafora),

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton, Zaton – Klinac, Kostići – Raklja, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Rasovo, Prijelozi.

– u terminu od 09:30 do 14 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Pčinja, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Selišta, Drpe, Biočinovići, Rijeka Mušovića, Paljevine, Ski centar ‘1450’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Traforeon ‘Radnik’, Traforeon ‘Vatrogasno’, Čuklin, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Savin Bor, Centralni dio-Sela Radmanci, Selo Murovac, Dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselja: Rudo Polje, Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Stambena zgrada L, ulica Kralja Petra 1 – ulaz ANB,

– u terminu od 08 do 16 sati: Bujaci.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Seošnica-donji dio sela u blizini Đžamije, uže gradsko jezgro, naselje Banđžovo Brdo-Gornji dio.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su iz CEDIS-a.