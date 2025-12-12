Uzbudljiva praznična atmosfera, zajedništvo i humanost stižu na obalu Boke Kotorske!

Santamore 25, jedinstvena humanitarna Santa Pub Crawl manifestacija, biće održana 14. decembra u srcu Tivta kao događaj koji spaja zabavu, dobrotvorni duh i zajedničku radost pred najljepše doba godine.

Santamore je spontan izraz kreativnosti i zajedničke energije lokalne i ekspat zajednice, ideja koja je počela kao želja da se praznici proslave uz radost i podršku drugima, s vjerom da preraste u tradiciju koja širi toplinu i dobročinstvo širom regiona. Santamore doslovno spaja dva svijeta: simbol praznika — Santa (Djeda Mraz) i inspiraciju našeg primorja — more.

Ove godine, „Djeda Mrazovi sa mora“ pozivaju građane i posjetioce da se pridruže u šetnji gradom, obučeni u crveno i praznične kostime, uz mape popusta, specijalne ponude u lokalima i veselu društvenu rutu kroz Tivat. Svi učesnici biće dio posebnog iskustva koje slavi zajedništvo, muziku i dobro raspoloženje, uz podršku lokalnih partnera i sponzora.

Cilj je jednostavan, ali dubok: sva prikupljena sredstva od donacija i participacija idu direktno u korist lokalnih dobrotvornih organizacija — Dnevni centar Tivat i Dječiji dom „Mladost“ Bijela — za podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija tokom prazničnog perioda i u godini koja dolazi.

„Ideja je nastala sasvim spontano, tokom druženja i razmjene ideja u Lotti. Pomenuli smo ‘SantaCon’, poznati pub crawl iz San Franciska, i došli smo na ideju da bismo mogli pokrenuti nešto slično, ali s humanitarnom misijom. Tako je nastao Santamore“, rekla je Staša Ćeranić i dodala da je Lotta od prvog dana glavni organizator i domaćin, zajedno s prijateljima koji su pokretači čitave inicijative.

Događaj počinje u 14:00 časova u Lotta Baru, odakle će učesnici krenuti u prazničnu pub crawl avanturu kroz grad. Završna zabava planirana je u Salon Privé, uz muziku, druženje i prazničnu radost za sve generacije.

Više informacija dostupno je na santamore.me.