Sjutra u Crnoj Gori sunčano, ponegdje može biti slabe do umjerene kratkotrajne oblačnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na sjeveru po kotlinama i duž riječnih tokova, u jutarnjim satima, mjestimično magla ili niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i duže tokom dana. Vjetar slab do umjeren, dominantno sjeverni, krajem dana i tokom noći ponegdje moguć kratkotrajno pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 8, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni.

Podgorica: Sunčano. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni.