Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je Uprava za vode prekršila Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer je u septembru 2022. potrošila znatno više od zakonski dozvoljenog iznosa u periodu izborne kampanje.

Postupak je pokrenut na osnovu prijave koja je ukazivala na neuobičajeno visoku potrošnju u tom mjesecu, a ASK je potvrdila da je Uprava prešla limit za više od 20.000 eura., prenosi portal Vijesti

Prema rješenju Agencije, prosječna mjesečna potrošnja Uprave za vode iznosila je 11.752 eura, dok je u septembru 2022. ta cifra skočila na 34.882 eura.

Uprava je u izjašnjenju navela da je 14.520 eura potrošeno na nabavku softvera i digitalizaciju arhive, dok je dodatnih 50.000 eura isplaćeno za hitne radove na čišćenju Pošćenskog jezera, uz obrazloženje da je stanje jezera zahtijevalo urgentnu intervenciju.

ASK je uzela u obzir dostavljenu dokumentaciju, ali je zaključila da je potrošnja ipak bila u suprotnosti sa zakonskim ograničenjima koja važe tokom izbornog procesa.

ASK: Bivši direktor Elektrotehničke škole prekršio obaveze prijave imovine

Agencija je utvrdila i da bivši direktor Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, Spahić, nije dostavio propisane izvještaje o prihodima i imovini – ni redovni godišnji izvještaj za 2024, niti posebni izvještaj nakon prestanka funkcije.

U postupku je konstatovano da se Spahić samo djelimično izjasnio, navodeći da je propust nastao „zbog teškog ličnog i profesionalnog perioda“.

ASK je postupak vodila na osnovu uvida u registar funkcionera, dokumentaciju Ministarstva finansija i podnesenu prijavu.