Govoreći o sumnjama da otpadne vode sa farme svinja u Spužu dopiru do vodoizvorišta, Nišavić je pojasnio da analize ne pokazuju prisustvo opasnih materija.

Izvor: MONDO

Aleksandar Nišavić, direktor preduzeća "Vodovod i kanalizacija Podgorica", saopštio je u "Bojama jutra" na programu TV Vijesti da do zamućenja vode sa izvorišta Mareza ne dolazi samo uslijed obilnih kiša i iznio da je nedavnim obilaskom terena zatečeno alarmantno stanje, te da rijeka uopšte ne teče svojim koritom.

„Voda se u velikoj mjeri preusmjerava sporednim kanalima, što doprinosi povećanoj mutnoći. Obilaskom samog terena, ono što smo mi mogli da uradimo, uradili smo, vidjevši da voda ne teče predviđenim tokom…Rijeka Mareza neki period ne otiče svojim koritom do rijeke Morače, već se samo uliva u rijeku Trešnjicu…u prvom dijelu kanal je zaista u zapuštenom stanju…Na samom kraju, primijećeno je da jedan privatni stadion zatvara korito rijeke Mareze, a kanal je zatrpan u dužini od nekih 300 metara i na njemu izgrađen reflektor…Ovo je jedini kanal kojim se rijeka Mareza uliva u rijeku Moraču“, istakao je.

Naglasio je i da rješenje postoji, ali samo ukoliko nadležni hitno reaguju.

„Sve je moguće, uključujući rušenje stadiona ili uklanjanje lokalnog puta preko kanala, ukoliko postoji volja i poštuju se zakoni države. Prije 50 godina neko je napravio kanal tako da mašina može da uđe i očisti ga jednom godišnje ili jednom u dvije godine. Funkcija ovog kanala je ključna za rad vodoizvorišta i ribnjaka“, kazao je, pišu Vijesti.

Govoreći o sumnjama da otpadne vode sa farme svinja u Spužu dopiru do vodoizvorišta, Nišavić je pojasnio da analize ne pokazuju prisustvo opasnih materija.

„Vodovod Podgorica održava i prati prvu zonu zaštite u ograđenom dijelu vodoizvorišta. Širi sliv nije u našoj nadležnosti. Redovno analiziramo vodu i pored mutnoće nije zabilježeno prisustvo mikrobioloških parametara koji bi ukazivali na uticaj farme. Farma posjeduje sistem za prečišćavanje, ali je bitno da taj sistem radi, što vjerovatno nije slučaj“, rekao je.

Nišavić se osvrnuo i na uticaj seizmičkih aktivnosti.

„U prethodnom periodu imali smo analizu profesora sa Univerziteta Crne Gore, koja pokazuje da se širi sliv vodoizvorišta kreće ispod korita rijeke Zete i da bi pomjeranja tla mogla uticati na kvalitet vode. Vodoizvorište je karskog tipa, osjetljivo, podzemne vode prolaze kroz pukotine i šupljine i pokupe materijal, a svako pomjeranje tla utiče na povećanje mutnoće“, kazao je.

On je ponovio da nadležni ostaju pri stavu da se kolektor u Botunu gradi na predviđenoj lokaciji, upkos protivljenu mještana, te istakao da očekuje da se dogovor po tom pitanju postigne već danas, navodeći da je rok da se izvođač uvede u radove u naredne dvije sedmice.