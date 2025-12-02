To su podaci iz registra za HIV/AIDS (sida), koji pokazuju da se najveći broj infekcija otkrije u uzrastu od 20. do 39. godine, kao i da je znatno veći broj osoba muškog pola.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prvi slučaj HIV infekcije u Crnoj Gori registrovan je 1989. godine i od tada se, izuzimajući godine kovid-pandemije, svake godine povećava broj novoregistrovanih, a do sada su od side preminule 72 osobe, piše Dan.

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se 1. decembra i tim povodom juče je u prostorijama Savjetovališta za HIV organizovano testiranje na HIV od 8 do 20 časova.

,,Prema podacima iz registra za HIV/AIDS, od početka epidemije 1989. godine do kraja novembra 2025. godine, registrovane su ukupno 503 osobe inficirane HIV-om (uključujući i osobe sa regulisanim statusom boravka koje se prvi put registruju u našem sistemu, tj. osobe sa prethodno dijagnostikovanom HIV infekcijom u zemlji porijekla, koje su u Crnoj Gori, uz regulisan status boravka, nastavile sa liječenjem). U istom periodu 72 osobe su umrle od posljedica AIDS-a ", saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG).

HIV/AIDS i dalje predstavlja jedan od najznačajnijih svjetskih javnozdravstvenih izazova i do sada je odnio 44,1 milion života. Rodne nejednakosti, nejednakosti sa kojima se sreću ključne vulnerabilne populacije, nejednakosti u pristupu preventivnim servisima i liječenju utiču na tok epidemije HIV/AIDS-a. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine u svijetu 1,3 miliona ljudi inficirano HIV-om, a da je 630.000 osoba umrlo od AIDS-a. Smatra se da u svijetu sa HIV-om živi 40,8 miliona ljudi, od kojih je 31,6 miliona imalo pristup terapiji, saopštili su iz IJZCG, prenosi Dan.

Kako su ukazali, infekcija se najčešće prenosi preko nezaštićenog seksualnog odnosa.

,,U našoj zemlji kasna dijagnoza HIV infekcije i dalje predstavlja veliki problem. Značajan broj slučajeva otkriva se tek kada je bolest već u uznapredovaloj fazi, što otežava liječenje i povećava rizik od ozbiljnih komplikacija", naglasili su iz IJZCG.

Oni napominju da je pravovremeno testiranje ključno kako bi se infekcija otkrila na vrijeme, započelo liječenje i omogućio dug i kvalitetan život osobama koje žive s HIV-om.

,,Danas se sa HIV-om ne samo živi, već i stari. Takođe, liječenje smanjuje mogućnost prenosa infekcija na neinficirane, jer osoba koja je na terapiji ima dobar terapijski odgovor i nemjerljiv nivo virusa u krvi, i ne može da prenese infekciju", objašnjavaju iz IJZCG, javlja Dan.

Stigma i diskriminacija predstavljaju značajne prepreke testiranju i jedan od najvećih izazova u borbi protiv HIV/AIDS-a.

,,Uzimajući u obzir koliko je rano otkrivanje infekcije ključno, IJZ svim našim građanima nudi povjerljivo i besplatno testiranje u Savjetovalištu za HIV u zgradi Instituta, svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova. Testiranje se obavlja brzim testovima, nije potreban uput ni zdravstvena knjižica, a rezultat je gotov za manje od 30 minuta", ističu iz IJZ.

Građanima poručuju da je važno da se informišu iz pouzdanih izvora i da se redovno testiraju, jer rana dijagnostika spašava živote. Takođe, pozivaju na podršku osobama koje žive sa HIV-om, kao i da praktikuju bezbjedno ponašanje i odgovorno čuvaju svoje zdravlje.