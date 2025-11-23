Ordinacija Unimedica izrazila je duboko saučešće porodici i apelovala na tačno i odgovorno informisanje javnosti, kako se ne bi nanosila dodatna šteta porodici, zdravstvenim radnicima i povjerenju građana u zdravstveni sistem.

Ordinacija Unimedica iz Ulcinja poslala je ispravku povodom medijskih navoda da je privremena zabrana rada povezana sa slučajem preminulog dječaka koji je bolovao od boginja. Iz ove ordinacije naglašavaju da mjera, izrečena od strane nadležnih institucija, nema nikakve veze sa načinom liječenja djeteta.

Kako navode, zabrana je uvedena isključivo zbog administrativnih, kadrovskih i tehničkih nedostataka, što je, kako ističu, jasno konstatovano u inspekcijskim zapisnicima. Ordinacija dodaje da se aktivno radi na otklanjanju uočenih propusta i da se pacijentima izvinjavaju zbog neprijatnosti.

Unimedica smatra da je način izvještavanja u pojedinim medijima stvorio pogrešan utisak da je ordinacija zatvorena zbog navodne medicinske greške, što kategorički odbacuju. U inspekcijskom nalazu, naglašavaju, ne postoji nijedna stavka koja se odnosi na pogrešno liječenje niti je konstatovana bilo kakva stručna greška.

Takođe dodaju da je dječak tokom tri dana bolesti bio pregledan u još tri različite medicinske ustanove u Crnoj Gori i da, uprkos naporima više zdravstvenih timova, tragičan ishod nije bio moguće spriječiti.

Posebno ističu da dječak nije preminuo u njihovoj ordinaciji, kako su objavili pojedini mediji iz regiona, već je – prema informacijama koje imaju – nakon posljednjeg pregleda u državnoj zdravstvenoj ustanovi vraćen kući na daljnje praćenje, gdje je nekoliko časova kasnije i preminuo.

Ordinacija Unimedica izrazila je duboko saučešće porodici i apelovala na tačno i odgovorno informisanje javnosti, kako se ne bi nanosila dodatna šteta porodici, zdravstvenim radnicima i povjerenju građana u zdravstveni sistem.