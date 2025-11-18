“O ponovnom otvaranju NP Biogradska gora blagovremeno ćemo obavijestiti javnost nakon stabilizacije vremenskih prilika i procjene nadležnih službi”, napisali su.

Izvor: MONDO Crna Gora

Nacionalni park Biogradska gora, u cilju zaštite bezbjednosti posjetilaca i materijalnih dobara ovog područja, zatvoren je za posjete zbog jakog olujnog vjetra i nevremena, objavljeno je na Fejsbuk stranici Nacionalnih parkova Crne Gore.

