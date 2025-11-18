Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostaće više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća, Ulica Miloja Pavlovića, Dio ulice Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska i Savska, UlicaGenerala Save Orovića-prema Kučkom Putu, Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, Dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Naselje iza Škole Sutjeska, Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila, Ulica Veliše Popovića, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, dio Goljemada.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Studenog, Slap Zete, Šabov Krug.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 00 do 07 sati: dio Livada Bandića, dio Lužnice, Komanski most, Nikšićka magistrala prema Komanskom mostu, Gornja Gorica, Donja Gorica do UDG-a, južna obilaznica, Verde Village, Mareza, Tološi, Vranići, Blok 9, Blok 6, dio Bloka 5 (OŠ Štampar Makarije i zgrade oko nje, vrtić Sunce i zgrade oko njega), zgrade na uglu Ul. Đoka Miraševića i Ul. Dalmatinske, dio Momišića (ulice Dalmatinska i 18. jula preko puta TC Bazar, Ul. Dalmatinska preko puta hrama i vrtić “Pčelica” i oko njega), naselje oko Tološke šume, studentski dom i naselje oko studentskog doma, City kvart, Kipsov Premium kvart, Master kvart, Delta i dio naselja oko nje, City Mall (naizmjenična isključenja), dio Central Point-a, Atlas Centar i naselje iza njega (Ul. Ljubljanska), KBC, naselje oko parka Petrovića, redakcija Vijesti preko Morače, ANB, Univerzitetski Centar, Profesorska zgrada na Bulevaru Džorža Vašingtona, zgrade na uglu bulevara Džorža Vašingtona i Mihaila Lalića, hram Hristovog vaskrsenja, Trg Vektre i zgrade oko njega, bivša Simpova zgrada (Ul. Moskovska), zgrade (Bulevar sv. Petra Cetinjskog) preko puta Telekoma, Maksim zgrada, zgrada na uglu Bulevara sv. Petra Cetinjskog i Ul. Moskovske, KS-3 zgrada (Ul. Moskovska, iza Lotosa), zgrade iza restorana Leonardo (preko puta tehničkih škola) (naizmjenična isključena), zgrade na uglu Bulevara sv. Petra Cetinjskog i Ul. Svetozara Markovića, Ministarstvo unutrašnjih poslova, dio grada pored Uprave policije, zgrade (Ul. Vasa Raičkovića) preko puta mašinske škole i iza Ministarstva odbrane, zgrade na uglu Ul. Vasa Raičkovića i Svetozara Markovića, zgrade na uglu Ul. Vasa Raičkovića i Moskovske, Građevinska škola i objekti oko nje, zgrade na uglu Ul. 18. jula i Moskovske, zgrade preko puta redakcije Dan-a (Ul. 13. jula), SUP i Sud iza Ekonomskog fakulteta, dio grada oko Ekonomskog i Pravnog fakulteta, Palada i dio Momišića oko Palade, dio Momišića iza OŠ Sutjeska, soliteri “5 udovica” i naselje iza solitera (naizmjenična isključenja).

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Trešnjica, Ul. Jola Piletića, Ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik, Zgrada Joković, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Joke Baletić, dio Rudog Polja.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ćeranića Gora, Smoljevina, Gradačka Poljana.

– u terminu od 08 do 17 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Stubički kraj, Manastir Ostrog.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Brljevo.

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Trsa, Repetitor Unač, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači naselja Koštanjca i Dragovići.

Budva

– u terminu od 08 do 17 sati: djelovi naselja: Vrh Lazi, Grđevica, Podostrog, Mendule i Maine.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu, dio naselja Kodre kod Nikolića..

Kotor

– u terminu od 08 do 13 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Šišići, Prijeradi, Paprati, Lukavci, Jugodrvo, Livadice-Čikić, Vranovići, Lješevići, kamenolomi, Bigova.

– u terminu od 08 do 15 sati: Risan- područje oko bolnice i doma starih, Pješčina, Kostanjica, Verige.

Tivat

– u terminu od 08 do 13 sati: Rahovići-Mrčevac I, Gornji Dumidran.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13 sati: Đenovići.

– u terminu od 11 do 15 sati: Bijela Školjka (Bijela).

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Seoce, Izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark. Sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Seoce- zaseok Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark.

Berane

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Uže gradsko jezgro: ul.8 crnogorske brigade, ul. Miljana Vukova i trg 21 jul, dio ul. Miloša Mališića, Tržni centar- Njegošev trg, Osnovni sud i tužilaštvo, zgrada Opštine Berane, TK centar, Dječji vrtić-(Zgrade iza gradske Apoteke, Bijeli Soliter, Od Opštine do Gradske kafane, zgrada Iznad Penzionerske Kafane, Profersorska i zgrada Solidarnosti i Lamele do Lima).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, Dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Rasovo-France, Nedakusi-Šurevice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Prijelozi 2.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nedakusi, Boljanina, Sutivan, Njegnjevo, Muslići, Zaton – Klinac, Lipnica, Medanovići, Zaton, Donji Mojstir – Mokri lug, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ostrelj, Banje selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Drpe, Biočinovići, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450

Bakovići, Fak, Ilinčić, Hils, Radigojno, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE ‘Bukovica’, Želj. stanica Trebaljevo, Sjerogošte, Žirci, Bogutov do.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Bazna stanica, Ski-centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava’, Tunel ‘Klisura’, mHE ‘Paljevinska’.

– u terminu od 10 do 14 sati: Preduzeća: Šik, Fak, Komerc.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Rudnica, Čuklin, Bistrica, Ambarine, Pržišta, Selišta, Matovine.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Lješnica, Tucanje, Orahovo, Azane i Vrševo, Azane i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kratkotrajno isključenje: Komarača, Jara, Babino Polje, Meteh.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Stambena zgrada u Kupusištu – ulaz Volođina 74.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Rudnik Borovica, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Katun, Boščinovići, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Kozica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Biševo(gornji dio zaseoka Sinanovića Luke prema Đozovićima, Dio sela Bašča Zaseok Grižica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Njegovuđa Baza, Aluga.

– u terminu od 09 do 17 sati: Aluga.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.