Danas pretežno sunčano

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru, po kotlinama, ujutru magla ili povećana niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati duže tokom dana. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 10, najviša dnevna od 13 do 20 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 7, a najviša dnevna 18 stepeni.