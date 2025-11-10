Više mjesta do sjutra neće imati struje.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Bez napajanja električnom energijom do sjutra biće dio korisnika koji se napajaju sa dalekovoda „Slap Zete“, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

“Zbog prekida užeta, bez napajanja električnom energijom do sjutra biće dio korisnika koji se napajaju sa dalekovoda 10 kV „Slap Zete“: Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja i Rova”, navodi se u objavi CEDIS-a.