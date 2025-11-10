Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgradu KAT-1 (Lijepa Kata) Ulica Brastva i jedinstva, Ulica Gojka Radonjića preko puta Hotela Nikić, Podsić, UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Ulica Mosorska, Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, naselje iza škole Sutjeska, Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila, Ulica Veliše Popovića, Ulica Lješkopoljska i Dr Anta Gvozdenovića.

-u terminu od 09 do 17 sati: Ulica Miloja Pavlovića

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 10 do 15 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni, Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska, Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

-u terminu od 07 do 15 sati:Donje Selo.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati:Bratogošt, Vučji Do, Rvana Gora.

-u terminu od 08 do 15 sati:Sjenokosi,Lukovo,Trešnjica,Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice.

Bar

-u terminu od 08 do 15 sati: Opština, Franaca i potrošači u blizini.,Potrošači naselja Koštanjca i Dragovići

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: potrošači ulice Mujo Ulcinjaku,Autobuska stanica, Zgrada Nedim komerc i Market Laković,Donji Štoj, Beogradsko naselje 3,Naselje Zoganje,Pristan,hotel Lido i Belvi,Kodre, Kolomza, Pistula, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sv. Đorđe, Sutjel, Ćurke, Reč i Kodre Dakine.

Kotor

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Vitoglav, Strp, Lipci

-u terminu od 09 do 12 sati: Glavatičići.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 17 sati: 10 Topla 2-područje iznad Doma zdravlja

-u terminu od 08 do 15 sati: Mojdež.

Tivat

-u terminu od 08 do 13 sati: Rahovići- Mrčevac I, Gornji Dumidran.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra, Dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Nedakusi-Šurevice,Rasovo – Loznice.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton,Zaton – Klinac,Sutivan,Muslići,Prijelozi,Kukulje,Rasovo,Šolje,Kovren.

Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Barice,Jabučina.

-u terminu od 10 do 12 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Lozna, Jagoče, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Tunel ‘Klisura’, Bazna stanica, Ski centar ‘1600’, Repetitor ‘Zekova glava’, mHE ‘Paljevinska’.

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Žirci.

-u terminu od 09 do 15 sati: Selišta.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Rudnica,Bistrica,Čuklin,Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

-u terminu od 10:30 do 15 sati Preduzeće ‘Aluline’, Marića luka

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Ponor,Dobrodole,Vrsaljke,Bor, Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica-Azane i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo,Premćani.

-u terminu od 08 do 15 sati: Stambena zgrada u Kupusištu – ulaz Volođina 66.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Seošnica-Gornji dio sela u blizini Radeve mahale.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija,Aluga.

Šavnik

-u terminu od 08:30 do 16 sati: Gornja Bukovica, fabrika vode Diva u Gusarevcima, Boan, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

-u terminu od 09 do 17 sati: Grabovica.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.