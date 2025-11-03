On je gostujući u emisiji Naglas na TVCG kazao da je na ovu problematiku upozorio i prije tri mjeseca, te da bi najodgovorniji ljudi u državi i institucije morali da se pozabave ovim pitanjem. Kaže da ukoliko oni ne nađu rješenje, neka to odrade građani na referendumu.

Ministar prostornog planiranja i urbanizma Slaven Radunović kazao je da bi eventualni moratorijum značio zamrzavanje stanja u Boki, ne u pozitivnom već u negativnom smislu, jer, kako kaže, nikakvih infrastrukturnih ni drugih projekata neće biti jedan duži vremenski period, prenosi RTCG.

"Možda smo mogli malo ranije da debatujemo o tome i da tražimo neko izbalansirano rješenje koje ne bi ugrozilo status UNESCO-a, ali ne bi značilo ni potpuni moratorijum. Sada smo u dosta teškoj situaciji, primiče se februar, to je rok koji je uspjela da izbori ministarka medija i kulture Tamara Vujović - istakao je Radunović, koji je kazao da je prvobitno rok bio u julu, ali je Vujovićeva uspjela da produži isti za šest mjeseci", prenosi portal RTCG.

Ocjenjuje da je i šest mjeseci malo za ovu problematiku.

"Vjerovatno ćemo biti u prilici da se suočimo sa tim najavljenim problemom. Razvoj Boke ne može da čeka. Moratorijum više ne postoji kao pojam u zakonu, jer je odlukom Ustavnog suda ukinut, i imamo mogućnost da povučemo planove za te opštine. Lokalna samouprava nadležna je za planove nižeg reda, za nekadašnje DUP-ove, sada su to lokalni planovi detaljne razrade, PUP-ovi i urbanistički projekti. Lokalni čelnici morali bi da povuku planove iz upotrebe. To će biti bolna odluka, ali ukoliko se za to odluči država, biće neminovna", kazao je Radunović.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić podsjetio je da je područje Kotora upisano 1979. godine na UNESCO listu.

"Na tom području nalazi se 70 odsto kulturne baštine Crne Gore. I ja mislim da o zaštiti te baštine ne može da bude pregovora", istakao je on.