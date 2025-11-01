U dvorištu OŠ „Vuk Karadžić“ u Podgorici odrasla osoba fizički je napala jedanaestogodišnjeg učenika. Roditelji tvrde da škola nije adekvatno reagovala, dok iz ustanove ističu da preduzimaju sve raspoložive mjere.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički tužioci očekuju da im Uprava policije dostavi dokumentaciju o radnjama koje su preduzeli nakon što je majka jedanaestogodišnjaka iz Podgorice prijavila da je njenog sina u dvorištu Osnovne škole „Vuk Karadžić“ tokom odmora fizički napao roditelj drugog učenika, prenosi portal Vijesti.

“Postupajući državni tužilac zatražio je od Uprave policije OB Podgorica dostavljanje dokumentacije o preduzetim službenim radnjama, radi formiranja predmeta i ocjene da li u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, odgovoreno je portalu Vijesti iz Osnovnog državnog tužilaštva, kojim rukovodi Duško Milanović.

Iz Uprave policije, kako prenose Vijesti, redakciji nisu odgovorili na pitanja o tom slučaju, dok iz škole ističu da su upoznati sa slučajem, da sarađuju sa nadležnim organima, te da preduzimaju sve mjere na nivou ustanove.

Kako prenosi portal Vijesti, majka dječaka je ispričala da je 6. oktobra, tokom velikog odmora u OŠ „Vuk Karadžić“ na Zabjelu, otac jednog učenika fizički napao njenog sina. Prema njenim riječima, tom nemilom incidentu prethodio je “duži period provokacija i vrijeđanja, uključujući i one na rasnoj osnovi od strane drugog učenika”.

O tome su, kako navodi, više puta ranije bili obaviješteni učiteljica i školski pedagog. Dijete se, prema navodima majke, “pokušalo odbraniti od provokacija, nakon čega je učenik doveo svog oca, koji ga je fizički napao”.

“Muškarac je prišao djetetu, gledao ga direktno u lice i zadao mu udarac, dok je dječak u tom trenutku mirno jeo užinu sa svojim bratom”, navodi majka, ističući da su incidentu svjedočila i druga djeca, kao i pedagoškinja škole. Nakon napada djeca su, tvrdi ona, uplašena pobjegla kući, a “niko iz škole nije kontaktirao porodicu”.

Roditelji su slučaj odmah prijavili Odjeljenju bezbjednosti, nakon čega je dijete pregledano od strane ljekara i psihologa u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG). Prema riječima majke, “škola nije obavijestila policiju niti pružila adekvatnu zaštitu djetetu”.

“Zašto škola nije odmah pozvala policiju? Zašto dijete i njegov brat nisu dobili zaštitu? Zašto je pedagog uvela napadača i njegovo dijete u kancelariju, umjesto da alarmira nadležne?”, navodi majka, tvrdeći da škola nije adekvatno reagovala niti zaštitila učenika.

Iz škole, međutim, ističu da je učeniku “uz konsultacije sa roditeljima pružena savjetodavna podrška odjeljenjskog starješine i pedagoško-psihološke službe, uz redovan nadzor i praćenje”.

“U potpunosti smo upoznati sa slučajem. Video snimke predmetnog događaja su izuzeli službenici Uprave policije, Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, Stanica policije za JRM. Nakon završenog postupka pred Upravom policije i tužilaštvom, zahtjev za izuzimanje video-nadzora je uputila i majka učenika, ali je zbog zakonske procedure u vezi sa zaštitom podataka ličnosti, uz konsultacije sa Agencijom za zaštitu podataka ličnosti, taj zahtjev odbijen”, kazali su za portal Vijesti.

U odgovoru škole se dodaje da se na časovima u odjeljenju organizuju radionice na temu nasilja i vršnjačkog nasilja, kao dio mjera Tima za prevenciju nasilja i vandalizma.

“Tim za prevenciju nasilja i vandalizma se sastao 7. 10. 2025. godine, predložio i usvojio mjere za sprečavanje sličnih incidenata, za podršku učeniku koji je pretrpio nasilje, kao i svim učenicima u odjeljenju. Slučaj je blagovremeno prijavljen Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija (MPNI)”, naveli su oni portalu Vijesti.