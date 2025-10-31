"Preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom, prokuva vodu prije upotrebe ili koristi bezbjedne alternative tj. vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja", piše u saopštenju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričko gradsko preduzeće "Vodovod i kanalizacija" saopštilo je da posljednji rezultati fizičko-hemijskih analiza vode na izvorištu Mareza pokazuju blago povećanu zamućenost vode.

"Preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom, prokuva vodu prije upotrebe ili koristi bezbjedne alternative tj. vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja", piše u saopštenju.

Pojasnili su da vrijednosti mutnoće neznatno prelaze propisane granice, pa se očekuje da će se stanje uskoro stabilizovati.

Naselja koja se snabdijevaju sa crpne stanice Mareza su: Mareza, Tološi, Blok V i VI, dio grada preko Morače, centar grada, dio ispod Gorice, Malo brdo, Stara varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, Siti kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica, Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, dio Farmaka, Beri.