U Crnoj Gori danas učesnike u saobraćaju očekuju uglavnom suvi kolovozi i mjestimično smanjena vidljivost.

Izvor: MONDO

Duž klisura i usjeka učestali su sitniji odroni. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore AMSC.

Na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, u mjestu Kruševo Ždrijelo, doći će do obustave saobraćaja od 17.20 do 20.30 sati, zbog protesta.

Danas se od 11.00 do15.00 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja na dijelu magistralnog puta M-2 dionica Slijepač Most -Ribarevine.

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odronjavanja stijenske mase u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

Od 29. oktobra do 03. novembra odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja od 07.00 do 17.00 casova na reg putu R-5 dionica Rožaje -Kula -Stubica (granica sa Kosovom )

Na magistralnom putu M-2 dionica Ribarevine-Poda i Poda-Berane saobraćaj se do 31. oktobra obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 13.00 i od 15.00 do 19.00 sati.

Do 01. novembra, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most-Krute dolaziće do obustave saobraćaja za sve vrste vozila od 08.00 do 11.00 i od 13.00 do 16.00 sati.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvodjenja radova kao i povremena totalna obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima (ponedjeljak-petak) od 07.00 do 09.00 i od 12.00 do 14.00 časova.

Od 28. oktobra do 01. novembra odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 08.00 do 17.00 sati zbog izvođenja asfalterskih radova na magistralnih putu M-6 dionica Pljevlja-Đurđevića Tara (od raskrsnice na rijeci Ćehotina do raskrsnice kod „Vektre Jakić“).

Danas se od 21.00 do 07.00 sati odobrava se povremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila na putnim pravcima od Luke Bar-Sutomore-Podgorica-Nikšić-Jasenovo Polje-Vjetropark Gvozd zbog transporta komponenti vjetroparka Gvozd.

Do 22. novembra odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, zbog sanacije mosta Kruče na magistralnom putu M-1 dionica Bar-Ulcinj.

Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, zbog izvođenja radova na adaptaciji kosine na magistralnom putu M-2 dionica Sotonići-Virpazar, u mjestu Virpazar. Radovi se izvode od 00.00 do 06.00 časova.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova kao i povremena totalna obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima (ponedjeljak-petak) u vremenskim intervalima od 07.00 do 09.00 i od 12.00 do 14.00 časova.

Do završetka radova saobraćaj će se obavljati jednom trakom naizmjenično zbog izvođenja radova u trupu magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje(obilaznica)-Barski most na desnoj kolovoznoj traci u mjestu Nikoljac.

Na magistralnom putu M-3 dionica Plužine – Jasenovo Polje, lokalitet Zaborje – Jasenovo Polje saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova zbog adaptacije regionalnog puta R-19 dionica Trešnjevik-Andrijevica.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara saobraćaj je obustavljen u ulici Vojislavljevića-Podgorica. Saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-6 dionica Pljevlja-Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova do završetka radova.

Do završetka radova od 07.00 do 17.00 sati odobrava se povremena promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta „Provalija“na magistralnom putu M-6 dionica Žabljak-Šavnik.

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza i sistema na auto-putu đprinceza Ksenija od 15. septembra vršiće se mjestimično zatvaranje po jedne saobraćajne trake duž trase auto-puta u smjeru Smokovac-Mateševo.

Do 30. decembra zbog izvođenja radova na sanaciji zaštitno odbojne ograde i čišćenju drenažnog sistema doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na dionici puta izmedju raskrsnice Petrovac-Virpazar (Podgorica) i raskrsnice Sutomore (Bar)-Petrovac. U pitanju su radovi na sanaciji zaštitno odbojne ograde na cijeloj trasi, kao i radovi na čišćenju kanala u tunelima Sozina i Raš.

Dana 30/31 oktobra od 22.00 od 00.00 časova zbog planirane vježbe za slučaj požara i saobraćajnog udesa u tunelu bice obustavljen saobracaj na autoputu Princeza Ksenija u oba smjera.

Intenzitet saobraćaja je umjeren do pojačan.

U protekla 24 sata dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba je zadobila teže povrede, a dvije lake.

Auto moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.