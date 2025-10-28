Novi pravilnik o auto školama uvodi stroga pravila za vozila koja se koriste u obuci kandidata za vozače.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vozila moraju biti tehnički ispravna i ne starija od propisane granice po kategorijama, dok škole moraju osigurati odgovarajući prostor, nastavni kadar i opremu za bezbjednu i kvalitetnu obuku.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore izradilo je novi Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju auto škole propisuje detaljne standarde za prostor, nastavna sredstva, vozila i kadar.

Kako se navodi u pravilniku, auto škola mora imati učionicu za teorijsku nastavu, kancelariju za prijem kandidata i administraciju, sanitarni čvor i poligon za praktičnu obuku.

“Učionica treba da bude najmanje 24 m², dobro osvijetljena, prozračna i opremljena odgovarajućim radnim mjestima i nastavnom opremom. Kancelarija mora imati najmanje 8 m² i odgovarajuću opremu za administrativni rad, dok sanitarni čvor mora biti funkcionalan i u slučaju potrebe dupliciran za različite objekte škole”, ističe se.

Poligon treba da bude udaljen najviše 10 kilometara od sjedišta škole i izgrađen sa kolovozom od asfalta ili betona.

“Oznake na poligonu moraju biti jasno vidljive, dok su prostori za različite kategorije vozila označeni različitim bojama. Poligon mora imati saobraćajne čunjeve i potrebnu signalizaciju kako bi obuka bila bezbjedna i efikasna”, ističe se u pravilniku.

Auto škole moraju posjedovati računare, projektore, makete, šeme, crteže, filmove i stručnu literaturu koja pokriva teorijsku i praktičnu nastavu, kao i testove za provjeru znanja kandidata. Nastavna sredstva mogu biti i u elektronskom obliku.

Svaka auto škola mora imati najmanje dva vozila kategorije B i po jedno vozilo za ostale kategorije, u skladu sa zakonskim zahtjevima.

“Vozila moraju biti tehnički ispravna, sa propisanom opremom, uključujući ABS, dodatna ogledala, tahograf i aparat za gašenje požara”, ističe se.

Vozila ne mogu biti starija od: 13 godina za vozila kategorije A1, A2 i A; 11 godina za vozila kategorije B i B1; 18 godina za vozila kategorije C, C1, D, D1 i T; 20 godina za priključna vozila.

Auto škola mora imati najmanje dva instruktora za kategoriju B, jednog instruktora za ostale kategorije, predavača teorijske nastave i predavača prve pomoći.

Odredbe o starosti vozila primjenjuju se godinu dana po stupanju na snagu, dok se specifične stavke o motociklima primjenjuju šest mjeseci nakon objavljivanja pravilnika. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”, a prethodni pravilnik iz 2015. prestaje da važi.