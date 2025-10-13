Operativno-komunikacioni centar 112 je sinoć oko 19 časova primio poziv za pomoć stranim državljanima koji su se izgubili na području Prutaša.

Izvor: MUP Crne Gore

Pripadnici Gorske službe spašavanja i Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova spasili su dvoje izraelskih državljana koji su se izgubili tokom planinarenja na Durmitoru.

"Odmah po prijemu poziva, OKC 112 je u akciju uključio pripadnike Gorske službe spašavanja, čija su četiri člana bila angažovana na terenu do 3 časa poslije ponoći. Zbog zahtjevnih terenskih uslova i nemogućnosti nastavka akcije sa zemlje, odlučeno je da se potraga nastavi iz vazduha. Jutros, u 6:20 časova, u akciju se uključila Avio-helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, a izgubljena lica su locirana oko 8:00 časova, i bezbjedno evakuisana i transportovana u Klinički centar Crne Gore radi pružanja ljekarske pomoći", saopštio je MUP.

GSS napominje da Durmitor, iako privlačan ljubiteljima prirode, zahtijeva iskustvo, odgovarajuću opremu i pažljivo planiranje.

"Spasilačka akcija Gorske službe spašavanja Crne Gore, pokrenuta sinoć na Durmitoru nakon što su se dvoje izraelskih državljana izgubili tokom planinarenja, trajala je tokom cijele noći u dva pravca – prema koordinatama koje su turisti uspjeli poslati i prema području Prutaša, gdje se pretpostavljalo da bi se mogli nalaziti na osnovu opisa terena. Uprkos intenzivnoj potrazi, tokom noći turisti nijesu pronađeni. U jutarnjim časovima u potragu je uključen helikopter Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, koji je nakon pretrage locirao izgubljene turiste", objavila je ta služba na Fejsbuku.

Napominju da na Durmitoru vladaju teški vremenski uslovi, sa snijegom i niskim temperaturama, što je dodatno otežavalo potragu.

"Ovaj slučaj još jednom upozorava na važnost odgovorne pripreme prije odlaska u planinu. Durmitor, iako privlačan brojnim ljubiteljima prirode, zahtijeva iskustvo, odgovarajuću opremu i pažljivo planiranje – posebno u ovo doba godine, kada se vremenske prilike mogu naglo promijeniti", piše u objavi.