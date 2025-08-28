Oni su naveli da bilo koja uvreda ne može biti prihvatljiva kao način komunikacije među ljudima, bez obzira na to od koga dolazi i prema kom je usmjerena.

Izvor: MINA

Iz institucije Zaštitnika za ljudska prava i slobode (ombudsman) pozvali su sve društvene činioce da u raspravama ne koriste uvredljivu i zapaljivu retoriku, poručujući da je to obaveza svih onih koji djeluju u javnom prostoru, a koji imaju odgovornost za stabilnost društva.

To su, između ostalog, odgovorili “Vijestima” iz kancelarije “ombdusmana”, a nakon višednevnih saopštenja funkcionera Demokratske Crne Gore koji su iznosili oštre kvalifikacije i optužbe na račun advokata Veselina Radulovića i izvršne direktorice Akcije za ljudska prava (HRA) Tee Gorjanc Prelević.

Oni su naveli da bilo koja uvreda ne može biti prihvatljiva kao način komunikacije među ljudima, bez obzira na to od koga dolazi i prema kom je usmjerena.

“Osnovna je pretpostavka da su tolerancija i kultura dijaloga temelj svakog društva, i kad to kažemo mislimo da se toga treba i držati”, rekli su redakciji.

Javna polemika na relaciji Demokrate - Gorjanc Prelević počela je nakon što je direktorica HRA reagovala kad su se iz partije Alekse Bečića saopštenjem obrušili na advokata Radulovića, kog su optužili da radi za mafiju, a nakon što je on javno osporio način i motive zbog kojih se mjesecima sprovodi veting u Upravi policije.

Gorjanc Prelević je saopštila da ta stranka “prijetnjama i prizemnim diskvalifikacijama pokušava da spriječi advokata Radulovića, a i sve druge kojima se šalje prijeteća poruka, da procesuiraju njihove masovne otkaze i suspenzije u policiji i vojsci...”

To je bio razlog da Demokrate u nekoliko navrata odgovore Gorjanc Prelević, tvrdeći da ona advokatu daje “politički i medijski štit”, da ga koristi “kao topovsko meso”, naglašavajući da veting u policiji neće moći da bude zaustavljen.

Gorjanc Prelević je potom objavila da je cilj “višednevnih napada” jasan: “Da se svi diskreditujemo i da se uplašim za djecu. Jer, šta je sljedeće i od koga da tražim procjenu bezbjednosti? Od Demokrata, koji me otvoreno, bezočno napadaju”.

“Kad je u pitanju sigurnost svake osobe, a posebno javno eksponiranih ličnosti koje doprinose izgradnji demokratskog društva i poštovanju ljudskih prava i sloboda, oni treba da budu predmet posebne pažnje i obezbjeđenja osnovne pretpostavke lične bezbjednosti, o čemu se u najširem smislu staraju država i njena administracija. Sama činjenica da je gđa Gorjanc Prelević izjavila da je zabrinuta za sigurnost svoje porodice, dovoljna je da se tome posveti posebna pažnja, tim prije što svojim radom i djelovanjem doprinosi jačanju demokratije i poštovanju ljudskih prava i sloboda”, poručili su iz institucije Zaštitnika.

Oni su pojasnili da se time ničim ne dira u slobodu izražavanja i informisanja, uključujući i primjenu ograničenja koja se odnose na zaštitu ugleda ili prava drugih.

“Pod tim se podrazumijeva i zaštita političkog govora i svake druge rasprave od javnog interesa, koji moraju uživati najveći stepen zaštite i ne mogu podlijegati nikakvim pritiscima, niti neprimjerenim ograničenjima u ostvarivanju ove slobode, uključujući i slobodu govora nosilaca funkcija u zakonodavnoj i drugim granama vlasti”, poručili su oni.