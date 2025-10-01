Asfaltni kolovoz i trotoari na ovoj građevini obnovljeni su krajem maja 2019. godine.

Izvor: Dejan Feratović

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice zatražila je urbanističko-tehničke uslove za rekonstrukciju Krivog mosta.

Zahtjev je 26. septembra upućen Ministarstvu postornog planiranja, urbanizma i državne imovine. U dokumentu koji potpisuje Bajko Vučićević, v.d. direktora Agencije, piše da se most preko Morače nalazi se na sedam katastarskih parcela upisanih u KO Podgorica I i četiri katastarske parcele u KO Podgorica III, piše Dan.

Gradonačelnik Saša Mujović sredinom juna najavio je da u planu imaju proširenje Krivog mosta na četiri kolovozne trake te da je uslov da se krene u ovaj posao usvajanje izmjena Prostorno urbanističkog plana Podgorice.

Izgradnja Krivog mosta završena je 1976. godine, investitor je bila Opština Titograd, projektant preduzeće „Prednapregnuti beton“ Beograd, odgovorni projektant Predrag Želalić, a izvođač radova preduzeće „PIM Ivan Milutinović“ iz Beograda. Most je dug 110 metara, a širok 12,40 metara, prenosi Dan.

Postoji urbana legenda da je ovaj most greškom kriv, što naravno nije tačno već se radi o pravom graditeljskom djelu. Osnovna karakteristika mosta je upravo njegova - konkavna niveleta. To je posljedica potrebe da se kroz most provede cjevovod fekalne kanalizacije što je zahtijevalo spuštanje srednje zone mosta. Zato je konstrukcija mosta nekoliko metara niža od tla sa obje strane Morače. Ova građevina spaja ulice dr Ljubomira Rašovića i Ilije Plamenca.