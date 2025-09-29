Ovi rezultati, kako navode, potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Izvor: Morsko dobro

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 24. septembra ove godine, pokazali su da je na 92,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6% lokacija dobrog, a na 5,3% zadovoljavajućeg kvaliteta, saopštili su iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Ovi rezultati, kako navode, potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se, ističu, u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

“U opštini Ulcinj, Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode realizuje se na 18 lokacija, od kojih je na njih 16 voda bila odličnog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Bar voda je bila odličnog kvaliteta na svih 15 voda za kupanje. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 34 lokacije, od čega je na 33 lokacije voda bila odličnog kvaliteta, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 10 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 9, a dobrog na 1 vodi za kupanje”, navodi se u saopštenju.

Analize su, navode, pokazale da je u Kotoru na 13 lokacija voda bila odličnog, na 1 dobrog, i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 19 ona bila odličnog, na 1 dobrog, te na 2 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku, zaključuju u saopštenju.