Bojan Medenica nije smio obavljati dvije javne funkcije - biti direktor državnog preduzeća “Skijališta Crne Gore” i odbornik u Skupštini Opštine Kolašin, odluka je Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Izvor: Promo/ASK

Ta institucija je donijela odluku kojom se “utvrđuje da je javni funkcioner Bojan Medenica prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, na način što je nakon isteka zakonom propisanog roka od 30 dana nastavio da istovremeno s funkcijom odbornika u Skupštini opštine (SO) Kolašin obavlja i dužnost izvršnog direktora ‘Skijališta Crne Gore’”, kako prenose Vijesti.

“Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak radi utvrđivanja povrede odredbi Zakona o sprečavanju korupcije od strane javnog funkcionera Bojana Medenice, odbornika u Skupštini opštine Kolašin, po osnovu istovremenog vršenja više javnih funkcija, nakon dostavljene inicijative dana 2. 7. 2025. godine”, stoji u odluci Agencije koju potpisuje vršilac dužnosti direktora Dušan Drakić.

Navodi se da je Medenica u aprilu 2025. imenovan za vršioca dužnosti izvršnog direktora ‘Skijališta Crne Gore’ Kolašin, u kojem je osnivač država Crna Gora, Ministarstvo sporta i mladih, kao i da istovremeno obavlja funkciju odbornika u Skupštini opštine Kolašin, kako prenose Vijesti.

U odluci piše i da se on krajem aprila obratio Agenciji sa zahtjevom za mišljenje, koje je dopunio mjesec dana kasnije, a u kojem je naveo da je izabran za v. d. izvršnog direktora te državne kompanije i da se postavlja pitanje da li je kao direktor istog društva dužan da podnese ostavku na funkciju odbornika u Skupštini opštine Kolašin.

Agencija je u mišljenju od 27. 5. 2025. godine navela da javni funkcioner “ne može istovremeno s navedenom javnom funkcijom da obavlja i funkciju izvršnog direktora tog društva, niti da bude član Izvršnog odbora Turističke organizacije Kolašin, te da je dužan da u roku od 30 dana od početka vršenja druge javne funkcije, podnese ostavku odbornika u SO Kolašin ili u državnoj kompaniji, kao i na članstvo u izvršnom organu Turističke organizacije Kolašin”.

Agencija se pozvala na član 15 Zakona o sprečavanju korupcije u kojem piše da “javni funkcioner koji u toku vršenja javne funkcije prihvati da obavlja drugu dužnost, odnosno funkciju iz člana 13 ili člana 14 st. 1 i 3 ovog zakona, dužan je da, u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije, odnosno dužnosti, podnese ostavku na javnu funkciju. Ako javni funkcioner u slučaju iz stava 1 ovog člana ne podnese ostavku, smatra se da je javni funkcioner podnio ostavku na javnu funkciju koju je posljednju počeo da vrši”.

Medenica je u svom izjašnjenju saopštio da “nisu imali zakazanu sjednicu SO Kolašin, a kako mu mandat v. d. ističe kroz mjesec dana, nije siguran šta će se dalje dešavati, još uvijek nije podnio zahtjev za ostavku na funkciju odbornika”, kako prenose Vijesti.

Agencija je tokom postupka izvršila uvid u zahtjeve za davanje mišljenja, svoju evidenciju javnih funkcionera, odluku o imenovanju Medenice za izvršnog direktora tog državnog preduzeća, i dokumentaciju Opštinske izborne komisije Kolašin. Na osnovu tih podataka utvrđeno je da on istovremeno obavlja više javnih funkcija.

Agencija je ocijenila da je “nakon isteka zakonom propisanog roka od 30 dana nastavio da istovremeno sa navedenom funkcijom odbornika u Skupštini opštine Kolašin, obavlja i dužnost izvršnog direktora DOO ‘Skijališta Crne Gore’, i funkciju člana IO Turističke organizacije Kolašin, zbog čega nije postupio u skladu s mišljenjem Agencije”.

Zbog toga se zaključuje da Medenica, “postupajući na opisani način, nije postupio u skladu sa mišljenjem Agencije, čime je prekršio Zakon o sprečavanju korupcije”.