Ukoliko etažni vlasnici ne daju saglasnost, kako navodi Radenović, lokalima neće dobiti produženo vrijeme, već će i oni raditi do ponoći.

Svi lokali u zgradama koje imaju preko 15 stanova radiće do ponoći, dok će ugostiteljski objekti smješteni u stambenim zgrada do 15 stambenih jedinica moći da rade do 2 sata ujutro i to uslovno - ukoliko od svih etažnih vlasnika dobiju saglasnost za to, saopštio je za „Dan“ Radenko Radenović, v.d. načelnika Službe komunalne policije.

Produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u zgradama do 15 stambenih jedinica omogućiće Odluka o radnom vremenu koja je prošla javnu raspravu, a čije usvajanje se očekuje u Skupštini Glavnog grada. Radenović navodi da se u poslednje vrijeme u javnosti pogrešno interpretiraju odredbe Odluke o radnom vremenu, da će svi lokali u gradu raditi do 2 sata ujutro.

Pečatiće lokale zbog buke

Radenko Radenović navodi da će u slučaju prekoračenja buke pečatiti lokale.

"Kada Komunalna policija napiše kaznu zbog prekoračenja buke, Uprava za inspekcijske poslove ima pravo da zabrani rad lokalima. Mi pišemo kaznu, dolazi komunalni inspektor i vlasniku lokala naređuje da obustavi emitovanje muzike u roku od sat vremena. Ukoliko vlasnik ne ispoštuje tih sat vremena i ne obustavi muziku, inspektor može da pečatira lokal prvo na pet, pa na sedam pa na mjesec dana " rekao je Radenović.

On je naveo da će sledećeg vikenda organizovati pojačanu akciju kontrole buke u ugostiteljskim objektima, prenosi Dan.

" Pojedini misle da je radno vrijeme svih lokala do dva sata ujutro. To nije tačno. To se odnosi samo na lokale u zgradama koje imaju do 15 stambenih jedinica. Među njima su objekti u Njegoševoj i Bokeškoj ulici. Oni mogu raditi do 2 sata ujutru ali uz obavezu da od svih etažnih vlasnika moraju imati saglasnost, potpis svakog stanara je obavezan. Radna grupa koja je radila Odluku o radnom vremenu je došla do ovog rješenja jer u Bokeškoj ulici imaju dva lokala koja rade do tri sata ujutro. Ako i ostalima ostavimo radno vrijeme do ponoći, onda svi gosti iz tih lokala poslije njihovog zatvaranja u ponoć idu u ova dva lokala koja rade tri sata duže i imaju veću zaradu od ovih koji su zatvoreni. Željeli smo da za sve pravila budu ista i da bi svi imali isto radno vrijeme" rekao je Radenović.

Podgorica ima tri noćna kluba

Odlukom o radnom vremenu precizirano je i da noćni klubovi u poslovnim ili industrijskim zgradama mogu raditi do 3 sati ujutro.

Međutim, tokom javne rasprave obrađivač je prihvatio sugestiju građana da se njihovo radno vrijeme produži do 5 sati.

Kako prenosi Dan, Radenović navodi da u Podgorici postoje tri noćna kluba.

" Turisti i stranci su tražili da noćni klubovi rade do pet sati ujutro. U gradu rade tri noćna kluba Nota, Morison i Sto manira i oni imaju ugrađene limitatore i takvo ozvučenje da se ispred zgrade ne čuje ništa. Nismo imali nijednu prijavu za njih " naveo je Radenović.