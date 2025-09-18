Dodaju da pored toga, ovim zakonskim rješenjem, proširuje se krug živih davalaca, koji sada obuhvataju bliže i dalje srodnike do četvrtog stepena, bračne i vanbračne partnere, kao i partnere u zajednici života lica istog pola.

Vlada je danas usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja, kojim se ova oblast dodatno unapređuje i usklađuje sa pravnim tekovinama Evropske unije.

- Predložena zakonska rješenja u potpunosti slijede preporuke Evropske komisije, te obezbjeđuju kvalitet, bezbjednost i etičnost postupaka uzimanja i presađivanja ljudskih tkiva i ćelija. Ključne novine Predloga zakona odnose se na obavezu zdravstvenih ustanova da prije uzimanja tkiva i ćelija sa umrlog davaoca prikupe sve neophodne podatke o davaocu, izvrše procjenu rizika i uspješnosti presađivanja, a rezultate laboratorijskih ispitivanja transparentno predstave članovima uže porodice, u skladu sa zakonom - saopštili su iz Ministarstva zdravlja.

Dodaju da pored toga, ovim zakonskim rješenjem, proširuje se krug živih davalaca, koji sada obuhvataju bliže i dalje srodnike do četvrtog stepena, bračne i vanbračne partnere, kao i partnere u zajednici života lica istog pola.

- Uvodi se i mogućnost nesrodničkog davanja, koje je zasnovano na načelima dobrovoljnosti, saglasnosti, dobročinstva i zabrane svake komercijalizacije. Ovakvo davanje biće moguće samo uz odluku Ministarstva zdravlja, na osnovu mišljenja Bioetičkog komiteta – stručnog tijela sastavljenog od relevantnih stručnjaka iz oblasti medicine, etike, prava, psihologije i socijalnog staranja. Predlog zakona posebno naglašava etički aspekt i dobročinstvo kao osnovne vrijednosti davanja tkiva i ćelija, imajući u vidu da se radi o postupcima koji često predstavljaju jedini način liječenja i poboljšanja kvaliteta života oboljelih - navode u saopštenju i dodaju:

"Sve navedene izmjene su od suštinskog značaja jer imaju za cilj obezbjeđivanje dovoljnih količina i kvaliteta tkiva i ćelija, zaštitu zdravlja primaoca i živih davalaca, te poštovanje prava i dostojanstva članova porodice umrlog davaoca."