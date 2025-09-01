"Molimo građane koji planiraju putovanje tim pravcem da imaju u vidu navedeno i da koriste alternativne puteve preko Ribarevina i Trešnjevika."

Izvor: Uprava za saobraćaj

Saobraćaj na putu Berane–Kolašin kroz tunel Klisura biće obustavljen sjutra, u utorak 2. septembra, u periodu od 12:15 do 13:45 zbog ispitivanja tunelskih instalacija, a obustava važi za sve vrste vozila, saopšteno je danas iz Uprave za saobraćaj.

"Molimo građane koji planiraju putovanje tim pravcem da imaju u vidu navedeno i da koriste alternativne puteve preko Ribarevina i Trešnjevika. Apelujemo na strpljenje i razumijevanje, jer je riječ o privremenom prekidu saobraćaja radi radova koji imaju za cilj povećanje nivoa bezbjednosti svih korisnika tunela Klisura", kazali su iz Uprave za saobraćaj.