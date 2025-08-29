Sporno uvećanje zarade na osnovu članstva u sindikatu

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Direkcija za budžetsku inspekciju Ministarstva finansija, sprovodeći vanredni inspekcijski nadzor u četiri crnogorske osnovne škole, utvrdila je niz nepravilnosti u obračunu zarada.

Kao ključni problem navodi se činjenica da ne postoji jedinstven sistem obračuna za ustanove koje su bile predmet nadzora. Konkretno, inspektori su kontrolisali rad u OŠ “Jugoslavija” u baru, u podgoričkim školama “Milorad Musa Burzan” i “Štampar Makarije” i u nikšićkoj OŠ “Ratko Žarić”.

Kako se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu Vlade, inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da se pojedine naknade i dodaci obračunavaju suprotno odredbama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, a najčešća nepravilnost odnosi se na tzv. „sindikalni dodatak“ – uvećanje zarade za članove sindikata i predsjednike sindikalnih organizacija, iako ovakvo pravo nije predviđeno važećim kolektivnim ugovorom.

Osnovna škola „Jugoslavija“ – U ovoj ustanovi obračunavan je „sindikalni dodatak“ mimo propisa, a utvrđeno je i da su dijelovi zarade uvećavani kao procenat redovnog rada (osnovna zarada i minuli rad), bez umanjenja za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Takođe, naknade tokom bolovanja nisu umanjene za korektivni koeficijent od 0,9.

Osnovna škola „Milorad Musa Burzan“ – Pored nezakonitog sindikalnog dodatka, utvrđeno je da se procenat minulog rada obračunavao na već uvećani koeficijent složenosti radnog mjesta. Iznosi naknada za vrijeme bolovanja takođe nijesu bili usklađeni sa propisima, jer korektivni koeficijent nije primjenjivan.

Osnovna škola „Ratko Žarić“ – Slične nepravilnosti uočene su i u ovoj školi. Uz sporno uvećanje zarade na osnovu članstva u sindikatu, obračun minulog rada rađen je na uvećani koeficijent, dok naknade tokom privremene spriječenosti nijesu bile umanjene korektivnim koeficijentom.

Osnovna škola „Štampar Makarije“ – Inspekcija je i ovdje utvrdila isplate sindikalnog dodatka koji nije predviđen kolektivnim ugovorom, kao i nepravilnosti u obračunu minulog rada na uvećane koeficijente složenosti.

Budžetska inspekcija zaključuje da različite prakse u obračunu zarada dovode do neujednačenog postupanja u osnovnim školama, što je u suprotnosti sa načelom zakonitosti i jednakosti zaposlenih. Nadležne institucije pozvane su da uspostave jedinstven sistem obračuna zarada i spriječe dalje nepravilnosti u ovoj oblasti.

Inspekcijski nadzor je započet 17. jula u službenim prostorijama budžetske inspekcije Ministarstva finansija, dok je inspekcijski pregled na licu mjesta izvršen 24. jula, a završen 21. avgusta.

“Odabir osnovnih škola za subjekte nadzora je izvršen metodom prostog slučajnog uzorka korišćenjem baze podataka u excel formatu (SLOG) koja se koristi za evidentiranje iznosa i strukture zarada za sve zaposlene u oblasti prosvjeti a ista je dostavljena od strane Ministarstva finansija”, navodi se u izvještaju.