Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na današnjoj Skupštini Glavnog grada usvojen je plan rada Agencije za izgradnju i razvoj za tekuću godinu, što je prema riječima direktora Bajka Vučićevića za Gradsku bila ograničavajuća okolnost, jer se do sada nisu mogli raspisati javni pozivi za nove projekte.

"Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice planira da u narednom periodu raspiše projekat za rekonstrukciju podvožnjaka na Zlaticu, uređenje Lješkopoljske Gorice, projekat za rekonstrukciju Bokeške ulice, ulice Radovana Zogovića, Vojislava Grujića i mnoge druge projekte“, naveo je Vučićević, piše Gradski.

A kod projekata koji su već započeti, radovi kasne, kao što je slučaj sa Vučedolskom ulicom u centru grada, koja je trebala biti rekonstruisana prije dva mjeseca. Vučićević objašnjava da je projekat trebao da se doradi, jer je došlo do nepredvidljivih okolnosti u dijelu fekalne kanalizacije, što je prolongiralo izvođenje radova u toj ulici.

,,To je dalje uslovilo odlaganje uvođenja odabranog izvođača radova za rekonstrukciju ulice Slobode, kako ne bi onemogućili nesmetano odvijanje saobraćaja u centru grada – odlučili smo da sinhronizovano, kada radove privedemo kraju u Vučedolskoj ulici, uvedemo izvođača u ulici Slobode. Kako stvari trenutno stoje, radovi u Vučedolskoj ulici će se završiti 15. septembra, a nadamo se da će već od 5. biti puštena za saobraćaj“, kazao je Vučićević.

Rok za izvođenje radova u ulici Slobode je 95 dana, ukoliko ne bude nepredvidivih okolnosti. Vučićević najavljuje završetak rekonstrukcije i prije predviđenog roka.