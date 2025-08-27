Adaptacija Zdravstvene stanice Spuž uskoro će početi, najavio je Predrag Pajović, predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ovaj objekat je izgrađen prije više od 50 godina i ima veliki značaj u pružanju usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite. U njemu se ne pružaju usluge samo stanovnicima Spuža, već i velikom broju osiguranika iz drugih gradova Crne Gore, koji imaju povremeno prebivalište na toj teritoriji. Višedecenijska eksploatacija i vremenski uslovi učinili su da se ovaj objekat odavno nalazi u lošem stanju i da postoji potreba za njegovom adaptacijom, a sve sa željom da se stvore bolji uslovi rada i boravka u ovoj ustanovi, i da se omogući dostupna, blagovremena i efikasna zdravstvena zaštita", istakao je Pajović, kako prenosi Dan.

Pajović navodi da ni podrška Opštine neće izostati, te da je zdrava populacija najvažniji resurs društva u svim segmentimanjegovog razvoja.

"Opština Danilovgrad će dati svoj doprinos u realizaciji, a sve u cilju obezbjeđivanja boljih uslova života i rada u lokalnoj zajednici. Ovom adaptacijom značajno će biti unaprijeđen kvalitet i nivo zdravstvene zaštite za sve građane Spuža. Zahvaljujući zalaganju i odgovornom vođenju direktorice, Zdravstvena stanica Spuž, ide ka modernizaciji i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga, na dobrobit svih nas", zaključio je Pajović, dodajući da je ova adaptacija prva u nizu projekata, predviđenih za unapređenje MZ Spuž.

Pajović dodaje, da obezbijeđena finansijska sredstva ne dozvoljavaju adaptaciju objekta u cjelini, što onemogućava da se realizuju i sve planirane aktivnosti, kao što su uvođenje novih dijagnostičkih metoda i obezbjeđivanje većeg broja specijalističkih pregleda, kako prenosi Dan.

"Opština Danilovgrad će kontaktirati privredne subjekte koji posluju na teritoriji opštine, da, u skladu sa svojim mogućnostima, daju doprinos razvoju lokalne zajednice kroz finansijsku podršku ovom projektu od javnog interesa. Planiranom adaptacijom obuhvaćena je kompletna izrada novog krova sa termo i hidroizolacijom ravne krovne ploče, izrada horizontalnih i vertikalnih oluka, fasade, spoljašnje zastakljene pregrade na ulaznim vratima, zamjena unutrašnje stolarije, izrada prijemnog pulta, zamjena podnih i zidnih obloga, izrada pulta i prostorije za prijem pacijenata i uzorkovanje materijala za laboratorijske analize, nabavka kancelarijskih radnih stolova, stolica, ormara i medicinskih ležajeva", kaže Pajović.