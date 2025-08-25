Danas do 31 stepen

Izvor: MONDO/Isidora Matović

U južnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano, dok će na sjeveru biti oblačno sa sunčanim intervalima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, popodne će ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, biti uslova za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u planinskim oblastima.

Na sjeveru će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali lokalno i kiša ili kratkotrajan pljusak i grmljavina, uglavnom u drugom dijelu dana.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, najčešće sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha sedam do 20, a najviša dnevna od 17 do 31 stepen.