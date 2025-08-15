Nišavić ističe da će restrikcije trajati do stabilizacije vremenskih prilika.

Počele su restrikcije vode na Kakarickoj gori, Kokotima i Goljemadima. Suve slavine potrošači ova tri naselja imaće od 22 sata do 7 i po sati ujutru.

Kako je za "Dan" kazao Aleksandar Nišavić, direktor preduzeća Vodovod, restrikcije se uvode zbog neracionalne potrošnje vode.

"Neracionalna potrošnja utiče na dostupne količine vode u rezervoaru, te je neophodno uvođenje restrikcija tokom noći kako bi se rezervoar napunio. U pitanju su naselja Kakaricka gora, Kokoti i Goljemadi. Ovo se uvodi kako bi i potrošači koji su u blizini bazena dobili vodu, jer zbog neracionalne potrošnje potrošači na nižim kotama povuku vodu iz rezervoara i oni oko rezervoara nemaju vodu", rekao je Nišavić.

Nišavić ističe da će restrikcije trajati do stabilizacije vremenskih prilika.

"Restikcije vode za ova tri naselja trajaće do stabilizacije vremenskih prilika, smanjenja neracionalne potrošnje na šta utiče i kraj poljoprivredne sezone za određene kulture. Usljed najava da će za nedjelju dana biti padavina, uz ostalo navedeno, nadamo se da će se situacija stabilizovati", kazao je Nišavić.

Restrikcije, kako je rekao Aleksandar Nišavić ne utiču na proces gašenja požara.

"Restrikcije ne utiču na proces gašenja požara, jer su ovo djelovi grada u kojima nije razvijena hidrantska mreža. Napominjemo da se voda za piće troši racionalno u skladu sa preporukama Društva", naveo je Nišavić.