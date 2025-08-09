Vozač i suvozač izašli iz automobila koji se zapalio u vožnji

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Budvanski vatrogasci gase vatru koji je zahvatia automobil na Jadranskom putu u Buljarici kod Kisikane.

Načelnik budvanske Službe zaštite i spašavanja Dragan Božović kazao je Vijestima da nema povrijeđenih, te da su vozač i suvozač izašli iz automobila koji se zapalio u vožnji. Na licu mjesta je i budvanska policija

Vatra je progutala automobil koji je praktično kompletno sagorio.

Požar je prijetio da pređe i na obližnje brdo, ali su vatrogasci ugasili vatru koja je zahvatila travu pored puta, prenose Vijesti.