Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore (FZO) najavio je pojačane kontrole privremene spriječenosti za rad, s obzirom na to da se iz godine u godinu bilježi porast broja bolovanja tokom ljetnjih mjeseci. Da velikih problema zbog bolovanja imaju u gradskim preduzećima u službama Glavnog grada priznao je i zamjenik gradonačelnika Boris Spalević. Za one koji prekrše Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisane su novčane kazne za zloupotrebe i kreću se od 500 do 20.000 eura.

Iz Fonda apeluju na građane da ne zloupotrebljavaju ovo pravo, jer se time direktno ugrožava funkcionisanje zdravstvenog sistema i troše se značajna finansijska sredstva, prenosi CdM.

„U tom smislu, molimo građane da ne zloupotrebljavaju pravo na privremenu spriječenost za rad“, naveli su iz FZO, uz podsjećanje da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju zabranjeno obavljanje drugih djelatnosti i napuštanje mjesta boravka tokom bolovanja, osim radi liječenja.

Zloupotreba bolovanja, kako navode iz Fonda, ne samo da opterećuje budžet zdravstva već i negativno utiče na dostupnost usluga onima kojima su one zaista potrebne. Ogromna sredstva koja se troše na lažna bolovanja, dodaju, mogla bi se preusmjeriti na unapređenje sistema — obezbjeđenje terapija, nabavku savremene opreme i poboljšanje uslova liječenja.

Iz FZO su naglasili da racionalizacija troškova neće uticati na osiguranike kojima je bolovanje zaista potrebno.

„Sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja biće garantovana i omogućena onima kojima su ona zaista neophodna”, istakli su oni.

Kao jednu od mjera, najavili su i pokretanje informativne kampanje protiv zloupotrebe bolovanja, u koju će biti uključeni i ljekari, a cilj će biti osnaživanje sistema javnog zdravlja kroz zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera.





Spalević: Organizovane zloupotrebe u gradskim preduzećima

Na problem zloupotrebe bolovanja osvrnuo se i zamjenik gradonačelnika Podgorice, Boris Spalević, koji upozorava da ova pojava u nekim javnim službama već poprima organizovane oblike.

„U gradskim preduzećima kao što su Vodovod i kanalizacija, Čistoća, ali i drugim pravnim subjektima, zloupotreba bolovanja poprima oblike organizovanosti čime se ugrožava redovno funkcionisanje“, izjavio je Spalević za Gradski portal.

On je dodao da gradska uprava svakodnevno prati rad javnih preduzeća i da su već preduzeti koraci u vidu formiranja novih upravnih odbora i razgovora sa čelnicima institucija. Prema njegovim riječima, problemi su naročito izraženi nakon promjene vlasti u Podgorici, piše CdM.

Spalević je apelovao na dodatno zalaganje svih zaposlenih i rukovodilaca, kako bi se osiguralo stabilno i efikasno funkcionisanje javnih službi.





Kazne od 500 do 20.000 eura

Prema važećim propisima, pravo na bolovanje do 30 dana utvrđuje izabrani ljekar, dok produženje nakon tog perioda odobrava Prvostepena ljekarska komisija Fonda, i to uz obavezno lično prisustvo osiguranika. Komisija odlučuje na osnovu medicinske dokumentacije i procjene zdravstvenog i funkcionalnog stanja pacijenta, u odnosu na prirodu njegovog radnog mjesta.

U slučaju sumnje da je izabrani ljekar nepravilno utvrdio privremenu spriječenost za rad, Fond ima pravo – po službenoj dužnosti ili na zahtjev poslodavca – da pokrene postupak provjere. Opravdanost zahtjeva procjenjuje Ministarstvo zdravlja koje obrazuje posebnu komisiju. Isto Ministarstvo kontroliše i rad komisija koje formira sam Fond.

Ako se u postupku utvrdi da je bolovanje odobreno protivno Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, komisija dostavlja izvještaj Zdravstvenoj inspekciji koja potom sprovodi dalju proceduru i preduzima zakonom predviđene mjere.

Članom 83 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisane su novčane kazne za zloupotrebe – od 1.000 do 20.000 eura za pravna lica, od 500 do 2.000 eura za odgovorna lica u pravnom licu i od 500 do 2.000 eura za fizička lica.

Pored novčanih kazni, Zdravstvena inspekcija može, u skladu sa Zakonom o prekršajima i Zakonom o inspekcijskom nadzoru, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv prekršilaca pred nadležnim sudom.