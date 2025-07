Muzika na terasama lokala gasiće se u ponoć, a ne u 1 sat iza ponoći kako je do sada bilo, novina je koju donosi nacrt Odluke o radnom vremenu koji je na petnaestodnevnoj javnoj raspravi.

Izvor: PG biro

Odlukom je propisano da je radno vrijeme restorana, kafe barova, biefe, kafeterija, kafana, ćevabdžinica, burekdžinica, pekara, poslartičarnica koji se nalaze u okviru stambene ili stambeno-poslovne zgrade do 15 stambenih jedinica od 7 do 2 sata ujutro, a ukoliko se ovi ugostitetljski objekti nalaze u stambenim ili stambeno-poslovnim zgrada sa preko 15 stambenih jedinica njihovo radno vrijeme biće od 7 sati do ponoći, piše Dan.

Odlukom je propisano da će produženo radno vrijeme biti dozvoljeno samo ugostiteljskim objektima za pružanje usluga pripremanja hrane, pića i napitaka na teritoriji grada i to na 31. decembar, 1. i 2. januar. Njima će, kako je propisano odlukom, biti dozvoljeno da mogu raditi sat vremena duže od propisanog radnog vremena.

U obrazloženju odluke je naznačeno da su se na važeću odluku imali pritužbi od strane vlasnika ugostiteljskih objekata koji su se žalili na diskriminaciju jer djelatnost ne mogu obavljati po jednakim uslovima.

"Vlasnici ugostiteljskih objekata su se žalili da su pojedinim odredbama važeće odluke stavljeni u diskriminisan položaj u odnosu na vlasnike ugostiteljskih objekata na istoj lokaciji u gradu. Preduzimanje mjera i radnji od strane službenika Uprave policije, Službe komunalne policije i Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada, šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za radno vrijeme duže od propisanog je uslov na koji vlasnici ugostiteljskih objekata, objektivno ne mogu u potpunosti uticati, a jedna takva konkretna situacija može dovesti u pitanje solventnost privrednog subjekta i tako se narušavaju osnovna ljudska prava. To je rad pod jednakim uslovima koji važe za sve ugostiteljske objekte pa se stoga brišu odredbe kojima je regulisano odobravanje radnog vremena dužeg od propisanog i utvrđuje radno vrijem optimalno sa aspketa obezbjeđivanja komunalnog reda i interesa svih koji sue bave ugostiteljskom djelatnošću", navedeno je u obrazloženju odluke.

Centralna javna rasprava 10. jula

Nacrt odluke o radnom vremenu na javnoj raspravi je do 21. jula do kada se Sekretarijatu za preduzetništvo i investicije mogu dostavljati sugestije. Centralna javna rasprava zakazana je za 10. jul, u podne, u pres sali Skupštine Glavnog grada.

Zbog toga što „obavljanje ugostiteljske djelatnosti” kao pojam nije bilo decidno definisano prilikom pokretanja prekršajnih sporova sudije su često oslobađale okrivljene zbog nedorečnosti odluke. Obično bi se prekršioci branili da su „gosti bili usluženi pićem prije završetka ranog vremena i da konzumiraju ranije proučenu porudžbinu”. Sada u odluci piše da se u ugostoteljskom objektu obavlja ugostiteljska djelatnost ukoliko je omogućeno korišćenje unutrašnjeg dijela, terase ili bašte od strane gostiju u skladu sa odobrenjem. Dalje navode da su pravno lice, u čijem sastavu posluje objekat, i odgovorno lice u pravnom licu odgovorni da ukoliko svojim radnjama ili propuštanjem dužnog nadzora dozvole da se po završetku propisanog radnog vremena gost zatekne u ugostiteljskom objektu ili na terasi odnosno bašti, prenosi Dan.

Nacrtom odluke korigovan je i raspon novčanih kazni za prekršajne radnje. Kazna za pravna lica su od 2.000 do 10.000 eura, za preduzetnika od 1.000 do 3.000, odgovorno lice u pravnom licu od 800 do 10.000, a fizičko lice od 500 do 1.000 eura. U obrazloženju se konstatuje da komunalni policajci i inspektori mogu izricati najniže kazne u rasponu, a uz primjenu norme iz Zakona o prekršajima da se kazna smatra u cjelosti plaćena ako se plati dvije trećine u određenom roku to obesmišljava rad službenika na terenu.