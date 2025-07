Djelovi više opština biće danas bez stru zbog planiranih radova na mreži, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 :30 do 15 sati: Zgrada Agencije za nacionalnu bezbjednost.

-u terminu od 08 do 15 sati: Sjenica,Vrbica,dio Buronja,Ptikalj,Lipe,Staniseljići,dio Meduna,Cerovice.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Kiro Radović,dio Novog Sela.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Papovina,Sjenokosi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje,Šćepan Polje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: potrošači ulice 4 Jul u donjem Štoju, dio naselja Kodre.

-u terminu od 09 do 14 sati: Ćurke,Sutjel.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati:Truć, Dobrota B Bujković, naselje na početku Trećeg puta.

-u terminu od 07 do 09 sati: komplet područje Stoliva.

Tivat

-u terminu od 09 do 18 sati: dio potrošača u naselju Dumidran, Komat.

-u terminu od 11 do 16 sati: Tripovići, dio Mažine,Potrošači oko Distribucije Tivat, Učuri, Markuševina,Tripovići donji dio naselja.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće,Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Nikoljac-Rogojevići,Zaton – Klinac,Njegnjevo,Crnionica,Muslići,Sutivan,Ribarevine,Gornje Rakonje,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Kruševo.

-u terminu od 08 do 15 sati: Srđevac,Grab – Dauti.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Krušev lug,Sjerogošte,Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Matovine,Feratovo polje,Pržišta,Donji Lepenac,Tutići,Rudnica,Gornji Lepenac,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Grnčar(zaseok Bucelj).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: donji dio sela Trpezi-Naselje oko fabrike tepiha.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Uskoci,Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Bijela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS.