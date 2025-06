Izmjene su, dodali su, predviđene u dijelu koji se odnosi na sankcije za mlade i vozače početnike, kod kojih se u vožnji utvrdi prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Vozači za koje se utvrdi da vozilom upravljaju pod uticajem psihoaktivnih supstanci (PAS), prema važećim propisima, sankcionišu se isključivo zatvorskom kaznom u trajanju 15 do 60 dana. To sada ne važi i za mlade i vozače početnike, za koje je za vožnju pod uticajem PAS predviđena novčana kazna, ali će i oni, ukoliko bude usvojen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja, ubuduće zbog takve vožnje završavati iza rešetaka, prenose Vijesti.

Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima objavljen je 11. aprila i ta javna rasprava trajala je 30 dana, tokom kojih su zainteresovani mogli da upute sugestije, komentare... na predloženi tekst. Još nije objavljen i izvještaj sa javne rasprave.

Nacrt, kako su kazali iz Uprave policije, na čijem je čelu Lazar Šćepanović, i ne predviđa u bitnom izmjene u pogledu utvrđivanja psihoaktivnih supstanci i kaznene politike za taj prekršaj, prenose Vijesti.

Izmjene su, dodali su, predviđene u dijelu koji se odnosi na sankcije za mlade i vozače početnike, kod kojih se u vožnji utvrdi prisustvo psihoaktivnih supstanci.

“U pogledu utvrđivanja psihoaktivnih supstanci i kaznene politike za ovaj prekršaj nisu predviđene značajnije izmjene Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, osim u dijelu da je predviđeno brisanje novčane kazne za mlade vozače i vozače početnike koji upravljaju vozilom pod dejstvom droga, psihoaktivnih supstanci, pa je predloženo da i za njih za ovu vrstu prekršaja bude isključivo zatvorska kazna”, rekli su “Vijestima” iz Uprave policije.

Prema važećim propisima, lica koja upravljaju vozilom pod uticajem psihoaktivnih supstanci sankcionišu se isljučivo zatvorskom kaznom, i to od 15 do 60 dana. Za mlade i vozače početnike, za taj prekršaj, sada je predviđena novčana kazna u iznosu od 60 do 200 eura.

Iz Uprave policije “Vijestima” su kazali da je u prvih pet mjeseci 2025. godine, na prisustvo psihoaktivnih supstanci testirano 1.405 vozača. Od tog broja, skoro polovina (668) bili su pozitivni na neku od psihoaktivnih supstanci.

Najčešće detektovane psihoaktivne supstance kod vozača su, kazali su iz policije, kanabis i kokain.

Za utvrđivanje prisustva PAS kod vozača, crnogorska policija, kako navode, primjenjuje samo jednu vrstu testova - droga test marke “Dreger”.

“Vijesti” su 2023. objavile da službenici Uprave policije za testiranje na prisustvo PAS kod vozača koriste “Dreger” droga test 3.000.

Prema specifikaciji, kao uzorak za test koristi oralnu tečnost (pljuvačku), rezultate testa prikazuje kroz nekoliko minuta i njime je moguće testiranje na najviše šest klasa supstanci istovremeno.

“U zavisnosti od verzije, testom može da se detektuje sljedećih sedam klasa supstanci: kokain, opijati, amfetamin, metamfetamin/sintetičke droge (npr. ekstazi, MDMA), benzodiazepini (npr. u ljekovima), oksikodon i kanabis (THC)”, navodi se na veb stranici proizvođača.

Dodaju i da je od svih kategorija supstanci, kanabis droga koja se najčešće konzumira “i takođe je najteža za identifikaciju”, pa je uređaj optimizovan za detekciju THC-a u dvije opcije:

“U zavisnosti od odabranog vremena čekanja (prije-inkubacije) testiranja, postoji brza opcija sa višom THC granicom ili osjetljiva opcija sa nižom THC granicom”.

“Dreger” droga test postoji i u verziji 5.000, kod kojeg su granične vrijednosti za utvrđivanje prisustva kokaina i kanabisa, za kokain 20, odnosno 5, 10 i 25 nanograma po mililitru za kanabis.

Prema važećim, ali i predloženim izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja, u Crnoj Gori za prisustvo PAS ne postoji granica ispod koje se prisustvo PAS može tolerisati, kao što je to slučaj kod konzumacije alkohola:

“Za razliku od prisustva alkohola u organizmu koja se utvrđuje u procentima tj. promilima kod prisustva psihoaktivnih supstanci nije zakonski definisano da se to utvrđuje u procentima tj. promilima već se samo utvrđuje prisustvo odnosno neprisustvo u organizmu”, kazali su iz Uprave policije i dodali da “svakako, svako prisutvo psihoaktivnih supstanci u organizmu utiče na sposobnost vozača da upravlja motornim vozilom”.

Sud za prekršaje u Budvi od početka godine izrekao je 295 kazni koje se odnose na prisustvo PAS kod vozača. Na ta rješenja, kako je rekao predsjednik Suda Marko Đukanović, izjavljeno je 48 žalbi. Od toga, po žalbama je riješeno 47 predmeta:

“Potvrđeno je ukupno 40 predmeta, preinačeno šest, a ukinut jedan predmet. U pogledu preinačenih odluka, u četiri predmeta su preinačena rješenja u dijelu odluke o troškovima postupka, u jednoj odluci je novčana kazna u postupku po žalbi povećana, a u jednom predmetu je novčana kazna preinačena na način što je okrivljenom umjesto novčane kazne izrečena kazna zatvora. Jedna odluka je ukinuta zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka”, rekao je on “Vijestima”.

Isti upit upućen je i Sudu za prekršaje u Podgorici, ali oni nisu mogli da dostave podatke:

“Obavještavamo Vas da ovaj Sud nema evidenciju podataka po članovima zakona, te da je u istom tek od nedavno implementiran PRIS (Pravosudno informacioni sistem), što znači da u sistemu još ne egzistiraju svi podaci, s posebnim akcentom na podatke o postupcima koji su okončani prije implementacije PRIS-a. Stoga, uz zalaganje i podršku objektivnom informisanju javnosti, te činjenicu da podaci moraju biti tačni i potpuni, ovaj Sud nije u mogućnosti dostaviti tražene podatke”.