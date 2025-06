"Upoređujući prethodne državne funkcionere koji su uzimali šakom i kapom, ogrezli u korupciji koja je trajala 30 godina, čini mi se da su bili pripravnici za ove današnje"

Izvor: Printscreen

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović objavio je na svom Instagram profilu video tvrdeći da direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj zloupotrebljava svoj službeni položaj u subotu koristeći plovilo tog javnog preduzeća na Adi Bojani.

"Zloupotreba državnih resursa po mjeri onih koji danas sebe nazivaju 'oslobodiocima' iako ih do 2020.godine nije bilo niti na jednom protestu protiv bivšeg režima. Upoređujući prethodne državne funkcionere koji su uzimali šakom i kapom, ogrezli u korupciji koja je trajala 30 godina, čini mi se da su bili pripravnici za ove današnje. Od pitanja 'ko je pušio o trošku države' došli smo do subotnje upotrebe plovila Morskog dobra dok se očekuje nabavka novog ministarskog plovila od 400.000 eura koje će se koristiti nedjeljom. Sve je to dobro samo dok se ori pjesma 'Morem plovi jedna mala barka...' Biće da je ovo napad po nacionalnoj osnovi", napisao je Jovanović.