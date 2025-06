U komisiji Opštinu Tuzi zastupaju Driton Đokaj, sekretar za finansije, Elvisa Redžematović, sekretarka za imovinu i Ljeka Ivezaj, sekretar za uređenje prostora. Sastanak komisije sa ovim zahtjevom održan je juče.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na komisiji koja će Odboru za razgraničenje Glavnog grada i Opštine Tuzi predložiti koncept podjele imovine, Tuzi traže 15 odsto od ukupne imovine Podgorice.

U komisiji Opštinu Tuzi zastupaju Driton Đokaj, sekretar za finansije, Elvisa Redžematović, sekretarka za imovinu i Ljeka Ivezaj, sekretar za uređenje prostora. Sastanak komisije sa ovim zahtjevom održan je juče, piše Dan.

"Komisiju čine članovi koje su delegirala Glavni grad i Opština. To je bila obaveza još iz 2021. godine kada je donijeta odluka o uređenju privremenih odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi sa ciljem da se što prije dođe do razgraničenja. Cilj komisije je da Organizacionom odboru za razgraničenje predloži koncept podjele imovine. Čini mi veliko zadovoljstvo što su se članovi obje strane odazvali pozivu i po dogovoru sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem i predsjednikom Opštine Tuzi Lindonom Đeljajem odmah delegirali članove. Sastanak je bio konstruktivan. Obje strane su predložile svoju formu i zvanično su počeli razgovori" rekao je za „Dan“ Naim Đokaj, predsjednik Odbora za razgraničenje ispred Ministarstva javne uprave.

Đokaj kaže da je Opštine Tuzi po formuli izračunala da im pripada 15 odsto od ukupnog dijela imovine Glavnog grada.

"Opština je uzela formulu na osnovu koje traži 15 procenata od ukupne imovne Glavnog grada. To zahtijeva detaljnije analize u smislu da li je 15 odsto u kompletnoj imovini pokretnoj i nepokretnoj, ili po tačkama. Glavni grad tražio je dodatno vrijeme, što je razumljivo, i dobiće ga do narednog sastanka. Članovi stručne komisije će prikupiti informacije, raditi dodatne analize, da vide da li je ta formula prihvatljiva za njih ili će doći sa konkretnim drugim predlozima" kazao je Đokaj.

On ističe da će do novog sastanka, koji će biti 10. jula, predstanici Opštine Tuzi pored okvirnog predloga od 15 procenata, doći sa novim konkretnim ili alternativnim predlozima.

"Ovo je pozitivna stvar u procesu koji dugo traje, već sedam godina. Očekujemo da ulazimo u finalni period. Naknadno će Glavni grad saopštiti da li se slaže sa 15 procenata. Možda oni imaju neki drugi predlog koji će biti prihvatljiv za drugu stranu. To što nas iz ministarstva čini srećnim jeste što napokon imamo volju da se sve završi. Ovo je bitna podjela imovine, jer su građani Opštine Tuzi i Opštine Zeta bili aktivni građani i plaćali porez Glavnom gradu. Glavni grad je zainteresovan da se proces završi zbog interesa građana i Podgorice i ove dvije opštine" istakao je Đokaj, piše Dan.

On je naveo da ministarstvo prati proces, ali ne igra aktivnu ulogu unutar komisije.

"Moja težnja i želja je da se proces što prije završi na kvalitetan način i da su obje strane zadovoljne. Naredni sastanak je 10. jula gdje će ideje koje su predložene od strane Opštine Tuzi, Glavni grad uzeti u obzir i raditi analize imovine kako nepokretne tako i pokretne. Nadam se da ćemo do tada imati draft nacrt podjele imovine između Podogorice i Tuzi" istakao je Đokaj.

Raspodjela imovine, kako kaže Đokaj, je samo jedan od elemenata vezanih za razgraničenje.

"Postoje i dva druga elementa, a to su teritorija i obaveze. To će svakako biti nakon sledećeg sastanka ove komisije. Nakon podjele imovine zakazaću i sastanak Organizacionog odbora za razgraničenje. Pristupamo završnoj fazi ovog procesa. Ministartvo, posebno ministar Maraš Dukaj teži da se što prije i kvalitetnije završe ovi procesi zbog interesa građana, jer time bi dobili punu funkcionalnost Opštine Tuzi, a nakon toga i Opštine Zeta. To je naša težnja, ali ovo što nas čini srećnim to je želja i Glavnog grada i Opštine Tuzi, za konstruktuvan dijalog" navodi Đokaj.

Komisiju Glavnog grada čine Balša Špadijer, sekretar za finansije, Gavrilo Vuković, sekretar za planiranje prostora i direktorica Direkcije za imovinu Milica Kadović.

"U pitanju je stručna komisija, jer su to lica i iz Glavnog grada i iz Opštine Tuzi, koja prate proces imovine i relevantne osobe koje će raspravljati dalje na sastancima" istakao je Đokaj.

Za proces razgraničenja Tuzi i Podgorice posebno je zainteresovana Opština Zeta koja čeka da se taj proces završi kako bi oni pokrenuli postupak.