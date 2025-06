Centar za romske inicijative u saradnji sa organizaijom "Paint and Wine" iz Podgorice, organizuje humanitarnu likovnu radionicu na Seoskom domaćinstvu Kamengrad Ćupića nadomak Podgorice

Planirani broj učesnika/ca događaja je između 60 i 80, dok je prikupljeni iznos od ulaznica, čija je cijena 30 eura po osobi namijenjen za izgradnju prvog nacionalnog skloništa za žrtve dječjeg ugovorenog braka.

OAK fondacija je prepoznala značaj izgradnje skloništa i podržala našu akciju na način što će za svaki prikupljeni euro donirati 2 eura, što znači da JEDAN EURO VRIJEDI TROSTRUKO!

NVO Centar za romske inicjative iz Nikšića je organizacija osnovana 2004. godine, dok se od 2011. godine intenzivno bavi suzbijanjem dječjih ugovorenih brakova i do sada je registrovao i procesuirao 136 slučajeva čije žrtve su djeca starosne dobi od 7 do 18 godina.

Ako volite vino, boje, prirodu i dobru energiju, a želite da vaše ispunjeno veče nekome znači - pridružite se u srijedu, 25.juna 2025. godine u periodu od 18:30h do 20:30h, jer nije samo donacija, već podrška, nada i početak nečijeg novog života.