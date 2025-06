Uprava za inspekcijske poslove uklonila je neleglni auto -plac iz Ulice Josipa Broza Tita koji je bio na javnoj površini.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Direktor Uprave Branko Kovačević saopštio je za „Dan“ da su prepoznali nekoliko lokacija na kojima su otvoreni auto placevi za prodaju automobila te da će u narednom periodu biti uklonjeni sa Zabjela, iz Zagoriča i Zlatice.





Olupine zauzele od 300 do 500 parking mjesta

Počeli smo ukalanje olupina sa tertitorije grada i na taj način ćemo osloboditi značajan broj parking mjesta, saopštio je Kovačević.

"Pretpostavlja se da postoji između 300 i 500 parking mjesta koje su zauzete olupinama. Kada se oslobode ta mjesta, to izgleda kao da je Grad izgradio novi parking prostor. Građani mogu da pozovu Upravu za inspekcijske poslove i prijave ovakve automobile. Inspektor će prvo izaći na teren kako bi utvrdili da li se radi o ovoj vrsti vozila. Ukoliko se utvrdi da su to ta vozila, sprovešće postupak", naveo je Kovačević.

"Stav uprave Glavnog grada i nas je da krenemo u rješavanje ovog problema. Krenuli smo sa Starog aerodroma zato što je to najveća površina zauzeta automobilima od strane prodavaca. Na površini gdje su se nalazila ova vozila Glavni grad je planirao da uskoro počne da gradi kružni tok, koji će spojiti Zmaj Jovinu ulicu i Bulevar Save Kovačevića. Uskoro bi trebalo da geometri odrade svoj dio posla, pa su im vozila i smetala. Na ovoj lokaciji je bilo oko 120 do 130 automobila. Od tolikog broja, oko 30-ak vozila je premjestio „pauk“ i za njih će biti naplaćeni troškovi premještanja, a to je 65 eura po automobilu. Odrađene su sve procedure, donijeta su rješenja", rekao je Kovačević.

Kovačević dodaje da postoji još par lokacija na kojima su otvoreni auto placevi na obodu grada.

"Već smo napravili raspored djelovanja „pauk“ vozila. Dva „pauk“ vozila su nam do sada stajala za rezervu i sada ćemo ih angažovati za rješavanje ovog problema. Rejonski inspektor će svakog dana obilaziti ove lokacije i ukoliko se ponovo pojavi prodaja automobila, djelovaćemo blagovremeno i nećemo dozvoliti da se ponovi ova slika. Bićemo odlučniji u ovoj namjeri pa nećemo dozvoliti da se ponovi slično", rekao je Kovačević.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove navodi da je Glavni grad zadužio Direkciju za imovinu da nađe lokaciju za auto-pijacu, prenosi Dan.

"Kada se pronađe ta lokacija mislim da će taj problem biti riješen. To će biti pretočeno u skupštinsku odluku o kojoj će se izjasniti odbornici. Kada se otvori auto-pijaca svaki od tih vlasnika placeva koji bude želio koristiće taj prostor u svrhe prodaje automobilima", rekao je direktor Uprave za inspekcijske poslove.