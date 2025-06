Viši sud presudio da je prethodni saziv podgoričkog parlamenta bez propisa razriješio članova upravljačkog tijela gradskog preduzeća.

Izvor: PG biro

Skupština glavnog grada je u maju 2023. godine nezakonito smijenila Odbor direktora podgoričkog preduzeća “Zelenilo”, presuda je Višeg suda u Podgorici.

Prethodni saziv lokalnog parlamenta tužila je nekadašnja članica Odbora direktora tog preduzeća Svetlana Vlahović.

“...Ovlašćenje Skupštine tužene da imenuje i razrješava nije neograničeno, kako to pravilno cijeni i prvostepeni sud, pa iako je pobijano odluku donio nadležni organ, to je nedovoljno za zaključak da je donijeta odluka zakonita... U konkretnom slučaju, međutim, kako to proizilazi iz činjeničnog stanja utvrđenog u postupku, razlog za razrješenje tužiteljice nije bio neki od Statutom društva propisanih uslova, ili pak slučaj predviđen zakonom, niti je postojanje tih uslova za razrešenje utvrđivano u postupku, čak se i u pobijanom rješenju o razrješenju tuženi i ne poziva na bilo koji navedeni zakonski osnov za razrješenje”, stoji u presudi Višeg suda.

Navodi se da u konkretnom slučaju, u rješenju o razrješenju Vlahović sa funkcije članice odbora direktora “Zelenila”, “uopšte nema razloga zbog kojih je ista razriješena prije isteka mandata”.

“...Niti, pak, navođenja bilo kog zakonskog osnova za razrješenje predviđenog pozitivnim propisima kao razlog za razrješenje, te je po ocjeni ovog suda pobijana odluka nezakonita, zbog čega je pravilno odlučio prvostepeni sud kada je isto poništio kao nezakonito.

Njen punomoćnik, advokat Miloš Damjanović kazao je “Vijestima” da je presuda Višeg suda pravosnažna, kao i da “nema informaciju da li je Skupština glavnog grada upotrijebila pravni lijek”.

“U odnosu na gospođu Vlahović, moju klijentkinju, poništeno je rješenje o njenom razrešenju. Ona nema interes da se vrati na svoju nekadašnju poziciju. Tražićemo nadoknadu štete, jer je njeno razrješenje bilo nezakonito. Tražićemo da sve isplate koje nije primila budu uplaćene”, kazao je Damjanović.

Osnovni sud u Podgorici je prvobitno presudio u korist nekadašnjeg Odbora direktora “Zelenila” i poništio odluku o njihovom razrješenju.

Skupština glavnog grada žalila se na tu presudu Višem sudu, koji ocjenjuje da je ta žalba neosnovana.

“U žalbi se u bitnom ponavljaju navodi koji su isticani tokom prvostepenog postupka, kojima se ukazivalo da je predmetno rješenje zakonito, istrajava na istaknutom prigovoru stvarne nenadležnosti, te da činjenica da isto ne sadrži detaljno obrazloženje jeste posljedica da je donijeto na sjednici Skupštine, što determiniše njegov oblik i sadržinu, sa kojih razloga je predloženo da se pobijana presuda preinači odbijanjem tužbenog zahtjeva kao neosnovanog... Ispitujući prvostepeno presudu povodom izjavljene žalbe, u smislu odredbe čl. 379 ZPP, ovaj sud nalazi da je žalba tuženog neosnovana”.

U presudi podgoričkog Višeg suda konstatuje se da je prvostepena presuda donijeta bez “povreda odredbi parničnog postupka”.