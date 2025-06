Zbog planiranih radova na mreži danas će djelovi više opština biti bez struje, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Sean Kilpatrick / PA Images / Profmedia

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Južne Obilaznice, Kruševice, Drezga, dio Buronja, dio Kakaricke prema Vrelima, naselje oko prihvatilišta ispod Ljubovića, Ul. Aleksandra Divajna ispod Ljubovića, dio oko fabrike “19. decembar”, zgrade iza škole “Oktoih”, lamela C i zgrada policije u Jerevanskoj ulici, Ljetopis, zgrada na uglu ulica Jerevanske i Buda Tomovića, naselje preko puta Vodovoda, Naš diskont, dio Ul. 4 jula oko Našeg diskonta i betonjerka OGP-a (moguća kraća isključenja), dio Zabjela – Vodovod, Južna Kapija, oko pasarele, soliteri, samački hotel i dio oko njega, ambasada Kine i dio oko nje, klinika Codra i dio oko nje, vile Ljubović i dio oko njih i zgrada Gradnje Promet (moguća isključenja), dio Dahne – oko Novog Volvoxa, iza Montegro Petrol pumpe i EKO pumpa i dio Zabjela – Vojislavljevića (od fabrike 19. decembar), iza škole “1. jun”, Ul. Iva Vizina, oko stadiona Titexa, iza Roki Pistolata, iza stovarišta Đurović i oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca (moguća kraća isključenja)

-u terminu od 08:30 do 14:00 sati: naselje iza Škole Pavle Rovinski

-u terminu od sati: 07:30 do 17:00 sati: dio Podstrane, benzinska pumpa INA (Barutana) i hangari uz magistralu, Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi

Danilovgrad

-u terminu od 07:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Sušica

Plužine

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Šćepan Polja

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Vitalac, Papovina, Sjenokosi

-u terminu od 08:10 do 15:10 sati: Moštanica, dio Riđana

Kotor

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Stara Forteca, Pržice, Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča i Tunel i okolina

– u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Popova ulica-Radanovići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Škaljari područje oko stare štamparije

-u terminu od 9:00 do 9:10 sati: Rakite – kratkotrajno isključenje

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Radanovići- korisnici oko Garaže, Magudi, područje oko “Bokeške kuzine“

Ulcinj

-u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Ulcinjsko polje i Đerane kod kružnog toka na bulevaru Teuta

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: naselje Ada

Bar

-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Dobra Voda 2 i Alkovića Brijeg

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Sutomore, Čanj

Berane

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: selo Rovca, dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Rožaje

-u terminu od sati: 09:00 do 14:30 sati: selo Honsiće

Petnjica

– u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Lješnica, Tucanje ,Orahovo i Vrševo-Opština Petnjica, Kalica, Vrševo i Azane

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Crniš, Srđevac, Grab – Dauti

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Nikoljac-Rogojevići, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo, Crnionica, Muslići, Sutivan, Njegnjevo, Zaton – Klinac, Ribarevine, Gornje Rakonje, Kruševo, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče

-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica

Plav

-u terminu od 08:30 do 14.30 sati: dio sela Vojno Selo i Hakanje

-u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke

Mojkovac

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Feratovo polje, Pržišta, Tutići, Rudnica, Juškovića potok, Gornji Lepenac, Donji Lepenac, Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Kaludra, Zaboj, Crvena Lokva, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od sati: 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Bojići

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Rabitlje, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Mljetičak, Slatina, Timar, Bijela

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su iz CEDIS-a.