On ističe da na moru, kao i na rijeci Bojani i Skadarskom jezeru, postoje takozvane kritične lokacije.

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) efikasno sprovodi akcije traganja i spašavanja na moru, u skladu sa Nacionalnim planom, a tokom predstojeće ljetnje sezone dodatno će podići stepen pripravnosti, kazao je pomoćnik direktora UPSUL-a, Žarko Lukšić.

"To su prije svega Ada Bojana i Velika plaža. Zbog čestih promjena vremenskih prilika, problematična zna da bude i barska opština. Takođe, izazovna je i oblast Luštice – otvoreno more od Plave špilje do uvale Trašte, gdje postoji više nepristupačnih i potencijalno opasnih tačaka. Upravo na tim mjestima naši građani i turisti često odlaze neoprezno, ne prateći vremenske prognoze. Naravno, tu je i Bokokotorski zaliv, koji je standardno operativno područje kada je riječ o akcijama traganja i spašavanja", naglašava Lukšić.