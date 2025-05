Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Mosorska, dio Goljemada, dio Ubala uz Cijevnu, dio Bera, Sadine, ulica Branka Radičevića, dio Kržanje uz Magistralu, dio Grbavaca, ulica Vinogradska i Kosmajska.

– u terminu od 10 do 15 sati: Dio Zlatice prema Strelištu.

– u terminu od 10 do 17 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela, dio Lužnice.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dodoši.

Zeta

– u terminu od 09 do 10 sati: Bulevar Mahala.

Tuzi

– u terminu od 10 do 13 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Nikšić

– u terminu od 08 do 10 sati: Ul. Krsta Kostića, Ul. Nikca od Rovina, Dio Rastoka.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Donje Crkvice, dio Lukova.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, Ul. 79, Ul. 45, Ul. Petra Komnenića, , Ul. VI Crnogorske, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Narodne Omladine, PP Neksan, zgrada Zdravstva-Rudo Polje.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio potrošača u Limljanima.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: objekti sa lijeve strane Ade Bojane prema račvi.

– u terminu od 08 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: naselje Zoganje kod Ibročevića.

– u terminu od 09 do 15 sati: potrošači područja Ćurke, potrošači područja Madžo.n

Tivat

– u terminu od 09 do 11 sati: Gošići.

– u terminu od 11 do 12 sati: Sokobanja.

– u terminu od 12 do 13 sati: Krašići-maslinjak.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati: Lavatičići, Zagora, Krimovica, Trsteno, Platamuni, Kovačko polje, Gorovići, Bratešići, Lastva Grbaljska.

– u terminu od 09 do 12 sati: područje oko servisa Tomičić, servisa Latković, Bokeljške Kužine.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Travunija oko tehno-servisa, motela Pavlović.

– u terminu od 09 do 13 sati: Turion, Topovi, Pijesak.

– u terminu od 09 do 17 sati: komplet područe Bijele – od Kamenara do Navarinskog polja i stare vile Margot, Bjelske kruševice, Đurići, Greben.

– u terminu od 10 do 17 sati: Hotel Park i okolina, Kamenari, područje oko nekadašnjeg kamenoloma Bjelske kruševice, Pavlovići, Greben, Zgrada Roaming Montenegro, raskrsnica na donjem putu u Bijeloj, OŠ Orjenski Bataljon, potrošači od Škole do Brodogradilišta, potrošači oko Centra za kulturu Bjele, Dječji Dom i okolina, Navarinsko polje, Grabi, potrošači oko stare vile Margot.

– u terminu od 11 do 15 sati: Potrošači od Novosadskom prema semaforima na Toploj, ulice Braće Grbića, Njegoševa.

– u terminu od 11:30 do 13 sati: komplet područe Bijele – od Kamenara do Navarinskog polja i stare vile Margot, Bjelske kruševice, Đurići, Greben.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14sati: Sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja, dio sela Trešnjevo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Sutivan, Zaton – Klinac, Muslići, Banje selo, Njegnjevo – novo selo, Lipnica, Lješnica, Ćukovac, Marina ravan, Rasovo, Potkrajci, Pali, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Kostići.

– u terminu od 10 do 14 sati: Put – Gross, Meduza DOO, Kisela voda – Rada, Voli, Mladost, Lukač doo, Inženjering-promet, Vagen, Pekara, Solaris, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo, Benzinska pumpa, Pruška, Donja Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljuta, Bojići, Sjerogošte, Moračka Bistrica, Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Donji Lepenac, Tutići, Feratovo polje, Pržišta, Kooperacija, Donja Polja, Krasića strana, Rudnica.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Sela:Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, dio sela Petnjica-zaseok Johovica.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

– u terminu od 10 do 12 sati: kompletno područje opštine Plav.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje, Lukavice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio ulice 30 septembar, dio ulice Maršala Tita.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Pitomine.

– u terminu od 14 do 16 sati: Tmajevci.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.