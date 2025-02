Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, prvenstveno se susrelo sa brojnim zahtjevima i problemima bivših radnika, obimnom dokumentacijom koju isti podnose, tražeći obeštećenja i naplatu potraživanja nastalih iz radnog odnosa.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, kao i Ministarstvo finansija, uz jasno opredjeljenje 44. Vlade Crne Gore nastavlja sa konkretnim koracima u cilju zaštite prava bivših radnika vraćajući građanima ono što godinama unazad nijesu bili u mogućnosti da ostvare, saopšteno je Portalu RTCG iz ovog Vladinog resora na čijem čelu je Naida Nišić.

“Crna Gora, kao država koja je u prethodnim godinama, otvaranjem stečajnih postupaka i privatizacijom državnih preduzeća, ostavila veliki broj radnika bez mogućnosti na ostvarivanje osnovnih prava iz radnog odnosa, usljed čega isti nijesu mogli namiriti svoja potraživanja prema bivšem poslodavcu, niti ostvariti pravo na uplatu radnog staža kako bi stekli pravo na odlazak u penziju, čime je veliki broj građana ostao na marginama društva, čije zahtjeve za ostvarivanjem onoga što im je uskraćeno, a zasluženo, država nije razmatrala, niti izvršavala, sada se susreće sa potrebom za obeštećenjem bivših radnika, koji iznosi nikako nijesu zanemarljivi”, navode u saopštenju.

Naglašavaju da su dugovanja prema bivšim radnicima rasla, a radnici, od kojih mnogi sa profesionalnim oboljenjima i u godinama kada nijesu u mogućnosti za pronalazak adekvatnog zaposlenja, prenosi RTCG.

“Bili su prinuđeni da se uključuju na tržište rada, iako su teško mogli odgovoriti na zahtjeve istog, usljed već pomenutih okolnosti, te su bili prinuđeni da traže novo zaposlenje kako bi obezbijedili neophodne prihode za sebe i svoje porodice. Neki od njih dobili su otpremnine, dok ima i onih koji ni to pravo nijesu ostvarili, a jasno je da određeni iznos otpremnine, usljed urušenih okolnosti na tržištu rada, nije dovoljan za predvidljive i pristojne uslove života, uz konstantni nemar države za izmirenje potraživanja koja su bivši radnici ostvarili u vezi sa svojim radom u preduzećima koje su bile u državnom, ili većinskom vlasništvu države”, dodaju u saopštenju.

Početkom mandata 44. Vlade Crne Gore, ranije Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a sada Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, prvenstveno se susrelo sa brojnim zahtjevima i problemima bivših radnika, obimnom dokumentacijom koju isti podnose, tražeći obeštećenja i naplatu potraživanja nastalih iz radnog odnosa.

“Naime, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Ministarstvo finansija, pristupili su sistematično problematici, pokušavajući da iznađu adekvatno rješenje i redosljed za rješavanje nagomilanih zahtjeva obespravljenih radnika, ujedno vodeći računa o raspoloživosti budžetskih sredstava, uz posebno poštovanje i razumijevanje za potrebu pronalaska rješenja za sve one koji su usljed neadekvatnih postupaka, godinama nakon istih bezuspješno tražili svoja prava. S tim u vezi, resorna ministarstva riješila su značajan broj dugogodišnjih neriješenih pitanja radnika, što će, u skladu sa raspoloživim mogućnostima nastaviti i ubuduće”, ističu u saopštenju.

U cilju povezivanja beneficiranog radnog staža navode da je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga je, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija o obezbijeđenim finansijskim sredstvima, sa predstavnicom sindikata KAP-a, Fondom rada zaključilo Sporazum o regulisanju staža rada sa uvećanim trajanjem u skladu sa članom 197 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim će bivšim radnicima Kombinata aluminijuma Podgorica priznati pravo na povezivanje staža za rad koji su izvršili nakon pokretanja stečajnog postupka, a sve u cilju ostvarivanja prava na starosnu penziju.

“Navedeno pravo do sad ostvarila 29 bivša radnika”, istakli su u saopštenju.

Takođe, za 88 penzionera Kombinata aluminijuma Podgorica izvršena je isplata priznatih, a neisplaćenih potraživanja u cjelosti u iznosu od 151.463 eura, u skladu sa presudama suda po osnovu naknade štete na ime manje uplaćenih doprinosa za PIO.

Dodaju da je izvršena iz tekuće budžetske rezerve, kako prenosi RTCG.

“Naime, bivšim radnicima KAP odlaskom u penziju 2005. godine, nijesu uplaćeni doprinosi za noćni rad, što se reflektovalo na umanjeni iznos penzije. Bivši radnici obratili su se nadležnom sudu u cilju rješavanja pomenutog problema, i presude na ime naknade štete su postale pravosnažne i izvršne. Nakon 11 godina ignorisanja države da izvrši predmetne presude, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga pripremilo je informaciju za Vladu Crne Gore o potrebi isplate predmetnog potraživanja, koje je i realizovano u prethodno pomenutom iznosu”, piše u saopštenju.

U cilju povezivanja beneficiranog radnog staža Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga je, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija o obezbijeđenim finansijskim sredstvima, sa predstavnicom sindikata i Fondom rada zaključilo Sporazum o regulisanju staža rada sa uvećanim trajanjem u skladu sa članom 197n Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim će bivši radnici metalsko rudarskog sektora moći da ostvare pravo na penziju.

“Navedeno se odnosi na bivše radnike Toščelik-a Nikšić, Radvent-a AD Nikšić, „Minel Promont“-a D.O.O. iz Nikšića i Bumech-a Crne Gora, u pitanju je oko 30-ak radnika”, naglasili su u saopštenju.

Kako su podsjetili, nakon gotovo 30 godina od otvaranja stečaja, bivši zaposleni IMO Košuta su decembra 2024. godine ostvarili svoja zaostala potraživanja, prilikom čega su isplaćena sredstva u iznosu od 2.516.400 eura.

“Stečaj u IMO Košuta počeo je 1996. godine i okončan 2001. godine. Bivši radnici su putem protesta pokušavali ostvariti svoja potraživanja, i to bezuspješno do sastanka sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Prema riječima radnika nikada nijesu u potpunosti upoznati sa svime što se u fabrici za vrijeme stečaja dešavalo. Riješeno je pitanje bivših radnika IMO Košuta Cetinje koji se odnose na isplate zaostalih zarada za 699 radnika, preko Fonda rada. Fond rada je i osnovan kao garantna institucija 2009. godine, kako bi se bivši zaposleni kojima je radni odnos prestao usljed stečaja isplatila neiplaćena potraživanja”, kazali su oni.

Kako su dodali, bivšim zaposlenima firme “Radoje Dakić”, tokom 2024. godine isplaćeno je ukupno 15.728.429 eura.

“I to po izvršenju osam presuda do kraja III kvartala 6.339.550 eura; u izvršenju odluke Ustavnog suda do sada je isplaćeno 1.556.000 eura; Privrednom sudu, za potrebe isplate preostalih radnika preusmjereno je 7.787.128 eura, dok je na osnovu presude iz Strazbura u IV kvartalu isplaćeno 45.750 eura. Očekuje se isplata u iznosima od 2.000 eura i 4.000 eura u izvršenju odluke Ustavnog suda”, istakli su.

Podsjećaju, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga januara 2025. formiralo je Međuresornu radnu grupu za rješavanje problema neisplaćenih potraživanja bivših zaposlenih.

“Zadatak Radne grupe je na osnovu prikupljene i provjerene dokumentacije, sačini Informaciju sa preporukama za postupanje po zahtjevima bivših zaposlenih, koja će biti dostavljena Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje. Nakon usvajanja, pristupiće se isplati osnovanih potraživanja”, objašnjavaju u saopštenju.

Kako su zaključili, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga kao i cjelokupna Vlada Crne Gore ostaju dosljedni u svom zalaganju za unapređenje položaja radnika i zaštitu njihovih prava, dodajući da će kroz institucionalnu saradnju nastaviti da traži pravedna i održiva rješenja za neisplaćena potraživanja bivših zaposlenih.